Tutoriel : comment configurer un agent de code à coût zéro qui fonctionne vraiment

Une stack open source, zéro abonnement, zéro centime : coder avec l'IA sans payer est possible aujourd'hui. Voici comment, et jusqu'où.

8, 20, 100, souvent 200 dollars : le prix des abonnements aux agents d'intelligence artificielle s'envole ces derniers mois. Aux Etats-Unis, certains développeurs peuvent dépasser la barre du millier de dollars mensuels en cumulant l'ensemble des solutions. Uber a dû limiter à 1 500 dollars par employé et par mois les dépenses en IA de ses collaborateurs. Pour autant, il existe des solutions pour disposer d'un agent de code relativement bon, à moindre coût voire entièrement gratuitement. Il ne s'agit ni d'agent de code en local (les capacités hardware restent encore limitantes) ni de voler des clefs d'API dans les dépôts GitHub vibecodés (c'est une pratique qui se développe !). Explications.

Un agent de code = un modèle et un harness

Un agent de code, que ce soit Claude Code, Gemini CLI ou encore Codex, est composé de deux blocs majeurs : le modèle et le harness, la brique logicielle. A l'heure actuelle, 100 % du coût des abonnements provient du modèle. Le harness n'est qu'une brique logicielle qui n'engendre aucun coût pour l'éditeur. En revanche, ce dernier est souvent propriétaire et ne permet pas, légalement, de brancher n'importe quel modèle. Pour disposer d'un agent de code entièrement gratuit, nous aurons donc besoin d'un harness open source et d'un modèle gratuit. Les harness d'agent de code open source sont légion : Pip, Cline, Aider, OpenHands… Mais voici celui qui nous intéresse aujourd'hui : OpenCode. C'est l'agent de code open source le plus populaire et le plus complet, calqué sur le fonctionnement des agents propriétaires (Claude Code et consorts). Le harness est utilisé chaque mois par plus de 7,5 millions de développeurs dans le monde.

Nativement, OpenCode propose des modèles gratuits pour le grand public. A l'heure actuelle, on retrouve notamment Big Pickle, DeepSeek V4 Flash Free, MiMo-V2.5 Free, Nemotron 3 Super Free… Et c'est tout. La plupart de ces modèles ne disposent pas de performances exceptionnelles en code. La vraie alternative consiste à utiliser le provider OpenRouter, qui met à disposition du public plusieurs modèles entièrement gratuits. La contrepartie ? La majorité des éditeurs de ces modèles gratuits récupèrent les données d'input et d'output pour l'entraînement de la prochaine famille. Le risque est donc assez important, notamment pour du code propriétaire.

Enfin, l'autre grand frein, et nous l'avons constaté à de nombreuses reprises dans nos tests : la latence. En fonction des heures de pointe, les modèles gratuits semblent disposer d'une priorité plus faible (et c'est normal) que les modèles payants. Il en résulte un usage très lent du modèle (parfois moins de 20 tokens par seconde) et souvent des erreurs d'appels API.

L'usage recommandé concerne surtout les projets personnels qui n'utilisent aucune donnée commerciale ou privée. Dans ce cas, disposer d'un agent de code entièrement gratuit permet d'avancer sans aucun coût sur vos projets. Nous vous recommandons d'utiliser cette solution mêlant OpenCode et des modèles gratuits via OpenRouter dans deux cas de figure : développer un MVP sans coût et éditer une base de code pré-existante. La génération d'un projet complet de A à Z est possible, mais en tenant compte des écueils cités ci-dessus.

Quel modèle gratuit choisir sur OpenRouter ?

A l'heure d'écrire ces lignes, début juin 2026, OpenRouter propose 8 modèles gratuits utilisables comme modèle moteur d'un agent de code. A savoir : Owl Alpha, Poolside Laguna XS.2, Poolside Laguna M.1, Kimi K2.6, Nemotron 3 Super, GPT-oss-120b, GPT-oss-20b et GLM 4.5 Air. Nous retenons le trio Nemotron 3 Ultra, Kimi K2.6 et GPT-oss-120b comme les trois "meilleurs" modèles de code gratuits, de par leur capacité en tool use et leurs résultats globaux sur les benchmarks de code. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser Kimi K2.6, qui propose le meilleur rapport performance/latence avec une sortie en moyenne à 107 tokens par seconde.

Vérifiez régulièrement la liste des modèles gratuits disponibles sur OpenRouter : certains modèles sont dépréciés rapidement et d'autres opportunités peuvent arriver. OpenRouter propose également un endpoint (openrouter/free) permettant de sélectionner automatiquement le meilleur modèle adapté à votre requête. Nous ne vous conseillons pas de l'utiliser avec OpenCode : la sélection des modèles étant parfois aléatoire, vous pouvez tomber sur un modèle sans tool calling et donc, à la clef, des erreurs plus nombreuses sur votre agent de code. L'endpoint en revanche est idéal pour un développeur souhaitant utiliser l'IA générative dans une application basique, sans aucun coût et sans prise de tête.

Comment installer OpenCode avec OpenRouter et Kimi K2.6 ?

L'installation d'OpenCode est très simple : il suffit d'ouvrir un terminal sur votre ordinateur et d'entrer la commande :

curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash

L'agent s'installe ensuite sur votre appareil via le script d'installation. Pour lancer OpenCode, la commande est simplement : opencode

Pour connecter OpenRouter à OpenCode, créer un compte sur OpenRouter et récupérer votre jeton d’API depuis : https://openrouter.ai/workspaces/default/keys

Dans OpenCode, tapez ensuite /connect et choisissez OpenRouter comme provider. Appuyez ensuite sur Entrée et entrez votre clef d'API.

La liste des nombreux providers supportés par OpenCode. © Capture d’écran / JDN

Pour choisir le bon modèle, entrez la commande /model et choisissez le modèle gratuit de votre choix, Kimi K2.6 dans notre cas. Attention à ce que la mention "free" apparaisse à côté du nom du modèle : certains modèles sont proposés en version gratuite et payante sur OpenRouter (plusieurs providers derrière).

Votre agent de code entièrement gratuit est maintenant configuré.

Pour le test, nous demandons à l'agent de code de vibe-coder un jeu de Snake très simple. Le prompt est volontairement minimaliste : "Crée un fichier index.html autonome (HTML, CSS et JS dans le même fichier, sans dépendance externe) : le jeu du Snake jouable au clavier."

Le jeu est créé en moins d'une minute. L'interface est pour le moins sobre mais tout est fonctionnel : le compteur de points, la gestion des directions, la gestion de la longueur du serpent… Le tout est assez savoureux car il a été créé gratuitement.

© Capture d’écran / JDN

Coder sans abonnement, encore impossible ?

Cette stack OpenCode plus OpenRouter tient donc sa promesse : coder avec l'IA, sans abonnement et sans débourser un centime.Cette stack OpenCode plus OpenRouter tient donc sa promesse : coder avec l'IA, sans abonnement et sans débourser un centime. Mais les limites détaillées plus haut (latence variable, récupération des données d'input et d'output par les éditeurs, dépréciation rapide des modèles) cantonnent l'usage à un rôle de complément plutôt que de remplaçant. C'est la solution à dégainer quand le quota de tokens de votre agent propriétaire est épuisé, pour une édition rapide ou un projet personnel sans données sensibles. C'est aussi une réponse au cas particulier de Claude Code, dont le harness fermé n'autorise pas, légalement, le branchement d'un modèle tiers. Pour du code commercial ou confidentiel, en revanche, le calcul reste défavorable au regard du risque sur la confidentialité.

Le vrai basculement se jouera ailleurs : le jour où un modèle du calibre de Claude Opus tournera intégralement en local, sur la machine du développeur, sans transiter par un fournisseur tiers. On en est encore loin, les capacités hardware grand public demeurant le principal verrou. Mais la trajectoire est encourageante. Les derniers résultats des petits modèles ouverts, à l'image du récent Gemma 4 12B, montrent qu'un écart longtemps jugé infranchissable se resserre à un rythme qui mérite d'être suivi de près. Reste à voir si cette dynamique tiendra ses promesses sur les tâches de code agentique réelles, là où le tool use et la cohérence sur de longues séquences font encore la différence.