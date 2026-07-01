Claude Sonnet 5 peut-il remplacer Claude Opus 4.8 ?

Le nouveau modèle d'Anthropic excelle dans le raisonnement à longue durée, pour les problèmes simples à moyennement complexes.

C'est le nouveau modèle moteur d'Anthropic. Annoncé ce mardi 30 juin, Claude Sonnet 5 vient remplacer Sonnet 4.6. Plus autonome, plus agentique, moins cher que son prédécesseur… Echaudée par l'épisode catastrophique de Fable 5 avec la Maison Blanche, Anthropic a travaillé le modèle et sa communication pour prouver que son petit dernier est parfaitement inoffensif. Cela en fait-il un modèle de pointe à privilégier au quotidien ? Réponse.

Un modèle plus autonome

Claude Sonnet 5 va entièrement remplacer Sonnet 4.6 dans l'ensemble de la stack Anthropic. Dans Claude Code, Cowork ou Claude.ai, Anthropic le place comme le modèle par défaut. Et pour cause, Sonnet 5 est un modèle très généraliste capable de résoudre n'importe quelle tâche simple à moyennement complexe. Toutefois, Sonnet 5 ne remplace pas totalement Opus 4.8. Sur SWE-bench Pro (code en mode agentique), il obtient 63,2 %, contre 69,2 % pour Opus. L'écart se resserre fortement sur Terminal-Bench 2.1 (autonomie dans un terminal), avec 80,4% contre 82,7 %, ainsi que sur l'utilisation autonome d'un ordinateur, où Sonnet atteint 81,2 % sur OSWorld-Verified, contre 83,4 % pour son grand frère.

Opus conserve donc l’avantage sur les problèmes les plus difficiles, mais Sonnet s’en approche désormais suffisamment pour couvrir l’immense majorité des tâches quotidiennes. Il se distingue même sur certains travaux de raisonnement en contexte long avec quelques bémols (lire ci-dessous).

© Capture d'écran / JDN

C’est surtout sur les usages agentiques que Sonnet 5 prend tout son sens. Le modèle est capable d’enchaîner les actions avec une plus grande autonomie (beaucoup moins de retour humain) que Sonnet 4.6. Il devient ainsi un excellent modèle dans Claude Code. Le modèle est rapide (bien que limité à 79 tokens par seconde selon Artificial Analysis) et suffisamment fiable pour corriger des bugs. Le modèle renforce encore la pertinence du mode Opus Plan. (/mode opus plan) : Opus 4.8 peut être mobilisé pour analyser un problème complexe, concevoir l’architecture et produire un plan détaillé, avant de confier son exécution à Sonnet 5, afin d'avoir le meilleur des deux mondes.

Des tarifs habituels pour Anthropic

Sonnet 5 est proposé à un tarif promotionnel de 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie jusqu’au 31 août 2026. Il passera ensuite à 3 dollars en entrée et 15 dollars en sortie, soit le niveau tarifaire habituel des modèles Sonnet chez Anthropic. Sur le papier, Sonnet 5 reste donc nettement moins cher qu’Opus 4.8, alors même qu’il s’en rapproche fortement sur plusieurs benchmarks agentiques. Dans la pratique, c’est plus compliqué…

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Un modèle avec quelques bémols

Si Sonnet 5 impressionne sur le papier, il n’est pas exempt de défauts. Le principal concerne son nouveau tokenizer, qui lui fait consommer jusqu’à 30% de tokens supplémentaires par rapport à Sonnet 4.6. Concrètement, sa fenêtre d’un million de tokens peut accueillir moins de texte, de documents ou de code que celle de son prédécesseur. Cette inflation pèse également sur la facture, en particulier lors des tâches complexes menées sur de très grands contextes avec un niveau de raisonnement élevé. Dans ces conditions, le coût total d’une requête peut parfois dépasser celui de Claude Opus 4.8, malgré un tarif unitaire inférieur.

Enfin, Anthropic a volontairement limité certaines capacités de Sonnet 5 en cybersécurité afin de réduire les usages à risque. Le modèle se montre donc beaucoup moins bon sur les tâches cyber et peut même faire moins bien que Sonnet 4.6. Un compromis pleinement assumé par Anthropic.

Faut-il migrer vers Claude Sonnet 5 ?

Faut-il migrer vers Claude Sonnet 5 ? Dans la majorité des cas, oui. Sonnet 5 s’impose comme le meilleur choix pour les usages quotidiens, en particulier dans Claude Code, où ses capacités agentiques, sa rapidité et son autonomie en font un excellent modèle d’exécution. Opus 4.8 reste toutefois incontournable dès qu’une tâche exige une véritable profondeur de raisonnement. En dehors du code, Sonnet 5 reste excellent pour les tâches de knowledge work, notamment dans Cowork.

© Capture d'écran / JDN

Pour les développeurs, il faudra vérifier plusieurs points avant de migrer. Tout d'abord, il faudra soumettre les mêmes requêtes à l’API de comptage des tokens avec Sonnet 4.6 puis Sonnet 5, en incluant l’ensemble du contexte afin de mesurer l’augmentation réelle de la consommation. Cela permet non seulement de prévisionner vos coûts mais également de recalculer l’espace occupé dans la fenêtre de contexte. Les limites max_tokens doivent aussi être réévaluées, elles plafonnent l’ensemble de la sortie, c’est-à-dire à la fois le raisonnement interne et la réponse visible. Ensuite, Sonnet 5 active le raisonnement adaptatif par défaut, les anciens budgets fixes définis avec thinking: {type: "enabled", budget_tokens: N} ne sont plus acceptés. Enfin, mieux vaut supprimer entièrement les variables temperature, top_p et top_k des requêtes. Anthropic recommande désormais de piloter le ton et la variabilité directement dans le prompt système.

Anthropic avance avec une prudence extrême sur Sonnet 5, et cela se ressent dans la conception même du modèle. Il ne s’agit pas d’un nouveau modèle frontière mais d’une intelligence plus adaptative, plus autonome et mieux dimensionnée pour le travail quotidien. L’innovation est surtout incrémentale, le tout entouré de nombreux garde-fous. Sonnet 5 devient ainsi probablement le modèle le plus équilibré.