On a créé une application mobile en 10 minutes avec MWM AI

19 dollars, un prompt, une app publiée en dix minutes : on a testé MWM AI, la plateforme française qui promet de démocratiser le vibe-coding mobile.

Lovable, 0dev, Emergent, Google AI Studio… A l'heure où les plateformes de vibe-coding sont légion sur internet, il devient indispensable pour elles de se spécialiser sur une thématique donnée. Une valeur ajoutée que MWM AI a tout de suite comprise. La start-up basée à Boulogne, qui éditait initialement des applications, met maintenant à disposition du grand public une plateforme entièrement conçue pour développer des applications mobiles. Plus que la simple création d'application, la plateforme permet de scaler rapidement une application créée. Le JDN a créé une application from scratch.

Créer des applications à forts potentiels

Pour MWM, l’enjeu dépasse largement le simple marché des outils de développement. Jean-Baptiste Hironde, CEO et fondateur de la start-up, voit dans l’application mobile un nouveau support de création à part entière. "La meilleure analogie, c’est YouTube", explique-t-il. Là où la plateforme vidéo permet à des créateurs de produire et de monétiser leurs contenus, MWM AI entend donner à chacun les moyens de concevoir et d’exploiter une application. Le dirigeant estime ainsi que le marché pourrait progressivement s’ouvrir bien au-delà des 1,4 million de studios professionnels actuels, jusqu’à concerner plusieurs centaines de millions de personnes. "L’ambition, c’est vraiment de transformer n’importe qui en businessman de l’app economy", résume-t-il.

La véritable valeur ajoutée de MWM intervient après la phase de création de l’application. Une application publiée sur les stores ne trouve pas automatiquement ses utilisateurs et ne génère pas, par magie, des revenus. Il faut encore suivre ses performances, analyser les usages, optimiser sa monétisation et investir dans son acquisition. C’est précisément sur cette partie que la société entend se différencier. "Le build, c’est un outil. Tout le reste, c’est pour permettre aux gens de faire la différence", insiste Jean-Baptiste Hironde. Le CEO va même plus loin : son ambition est d’accompagner un utilisateur "de son idée initiale jusqu’à ce qu’il soit multimillionnaire". Il cite notamment le créateur de SwipeWipe, qui serait parvenu à faire décoller son application et à s’acheter une maison aux Etats-Unis en quelques mois.

Un pricing exigeant

Caractéristique Starter Pro Business Prix 19 $/mois 49 $/mois 149 $/mois Crédits mensuels 100 300 1 000 Prévisualisation iOS/Android Oui Oui Oui Publications sur les stores NC 3 Illimitées Monétisation intégrée Non Oui Oui Optimisation ASO Non Oui Oui Générateur de captures d’écran Non Oui Oui Export du code source Non NC Oui Analytics avancés Non NC Oui MWM Console Non Incluse Accès complet Priorité de génération Standard Prioritaire Prioritaire Support Communautaire Classique Prioritaire

Le pricing repose sur trois niveaux d’abonnement. L’offre d’entrée est proposée à 19 dollars par mois et donne accès aux principales fonctions de génération, 100 crédits (chaque action demandée aux agents consomme un certain nombre de crédits), un nombre illimité de projets et la prévisualisation des applications dans un simulateur iOS ou Android. L’offre intermédiaire est facturée 49 dollars par mois. Elle ajoute notamment 300 crédits, trois publications sur les stores, la monétisation intégrée et les outils d’optimisation de store. Enfin, la formule à 149 dollars par mois porte le quota à 1 000 crédits et débloque les publications illimitées, l’export complet du code source ainsi que des fonctions avancées d’analyse et de localisation.

Le test du JDN

Pour ce test, nous choisissons un forfait à 19 dollars par mois. Nous allons demander à l'agent de MWM AI de créer une application de prévision locale d'activités outdoor (rando, vélo, photo) avec score de "fenêtre météo idéale". Plutôt que d'afficher des données brutes, l'app croise prévisions météo, horaires de lever/coucher de soleil, et type d'activité pour recommander un créneau optimal dans les prochaines 48h, pour un lieu ou un itinéraire donné.

Prompt :

Crée une application mobile nommée "ClearWindow" qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur créneau horaire pour pratiquer une activité extérieure dans les prochaines 48 heures, en fonction des conditions météo, sur un lieu précis ou un itinéraire. FONCTIONNALITES PRINCIPALES : 1. Sélection du lieu : - Au lancement, deux modes possibles : a) Mode "Lieu unique" : l'utilisateur recherche une adresse ou un point d'intérêt via une barre de recherche avec autocomplétion (type Google Places), ou utilise sa position actuelle par géolocalisation native b) Mode "Itinéraire" : l'utilisateur saisit un point de départ et un point d'arrivée (même système d'autocomplétion), l'app calcule un trajet et découpe l'itinéraire en plusieurs points d'échantillonnage (par exemple tous les 5-10 km selon la distance totale) pour récupérer la météo à chaque segment - Une carte interactive en fond permet de visualiser le lieu sélectionné ou le tracé de l'itinéraire, avec possibilité d'ajuster les points en les faisant glisser 2. Sélecteur d'activité parmi : Randonnée, Vélo, Course à pied, Photographie, Pique-nique, Pêche 3. Logique de scoring : - Pour un lieu unique : le score combine température, précipitations, vent, UV, et pour la photographie, golden hour et couverture nuageuse, selon des plages idéales propres à chaque activité (ex. Randonnée : 12-22°C, vent < 20km/h, pas de pluie) - Pour un itinéraire : le score global est la moyenne pondérée des scores de chaque segment, avec une alerte spécifique si un segment présente des conditions nettement dégradées par rapport au reste du trajet (ex. averse localisée sur un tronçon) - Afficher les 3 meilleurs créneaux horaires des 48h avec le score, l'heure de début/fin recommandée, et une explication courte en une phrase 4. Détail météo : - Pour un lieu unique : détail heure par heure (température, précipitations, vent, UV, nuages) avec graphique en courbe - Pour un itinéraire : vue segment par segment sur une frise, chaque segment affichant son propre mini-score et ses conditions, pour repérer immédiatement les zones à risque sur le trajet 5. Notifications : - Alerte quand une fenêtre avec un score > 80 apparaît dans les prochaines 24h pour l'activité et le lieu/itinéraire favoris de l'utilisateur 6. Personnalisation : - Sauvegarde de 2-3 lieux ou itinéraires favoris avec accès rapide - Mode sombre/clair DESIGN : - Interface épurée et moderne, palette inspirée du ciel (bleus, oranges golden hour, gris pluie) - Score visuellement immédiat (jauge circulaire ou code couleur vert/orange/rouge) - Carte interactive comme élément central de la sélection de lieu, pas juste un champ de texte - Icônes simples et lisibles pour chaque condition météo DONNEES : - API météo : Open-Meteo (gratuite, sans clé API requise) pour les prévisions horaires sur 48h - Géocodage et autocomplétion d'adresses : utilise une API de geocoding compatible (type Nominatim/OpenStreetMap, gratuite) pour transformer les recherches textuelles en coordonnées GPS - Calcul d'itinéraire et découpage en segments : utilise une API de routing compatible (type OSRM, gratuite) pour obtenir le tracé et les points intermédiaires - Géolocalisation via l'API native du téléphone pour le mode "ma position actuelle" Commence par l'écran de sélection de lieu (carte + recherche + géolocalisation) en mode "lieu unique" uniquement, avec la timeline de score. On ajoutera le mode itinéraire et les notifications dans une itération suivante.

Une fois le prompt adressé à l'IA, l'interface nous demande les directions à prendre avant de commencer, grâce à un formulaire.

© Capture d’écran / JDN

MWM AI offre également la possibilité de modifier, à la main, le design de votre application. Police, taille, couleur… L'ensemble des paramètres de l'UX sont configurables avant la phase de développement.

© Capture d’écran / JDN

Avant de se lancer dans le dur du développement, MWM AI propose une dernière phase permettant de prévisualiser les futurs visuels de votre application. Il est encore possible à cette étape d'apporter des modifications avant que l'agent IA ne génère le code.

© Capture d’écran / JDN

Moins de 10 minutes plus tard, notre application est prête à être testée avant la publication sur le Play Store. Une fois l'application terminée, vous pouvez utiliser le simulateur Android / iOS directement sur MWM AI ou bien télécharger directement l'application sur votre téléphone. Par exemple sous Android, en utilisant un QR code vers le fichier APK.

L'application est entièrement utilisable, même si le front-end ne semble pas être l'apanage de MWM. Il faudra alors passer quelques prompts supplémentaires pour corriger les derniers problèmes visuels.

© Capture d’écran / JDN

Une fois l'application peaufinée, il est temps de la publier. Il faudra simplement associer votre compte développeur Apple ou Google Store, selon la plateforme. Le déploiement se réalise ensuite en un clic.

© Capture d’écran / JDN

MWM Scale : pour scaler votre application (et votre business)

Une fois l’application publiée, MWM propose une seconde brique dédiée à la croissance : MWM Scale. Cette dernière centralise dans une même interface les principaux indicateurs nécessaires pour suivre les performances d’une app : revenus, abonnements, essais gratuits, churn, remboursements, cohortes ou encore lifetime value. La plateforme ajoute également une couche d’analyse produit, avec le suivi des événements, des funnels, de la rétention, des sessions ou encore du comportement des utilisateurs.

MWM Scale va également plus loin sur la partie distribution. La console propose des fonctions d’ASO (optimisation du store), de suivi des mots-clés, d’analyse des concurrents, de comparaison des classements ou encore de gestion des métadonnées publiées sur les stores. Nous n’avons toutefois pas pu tester cette partie, les analyses les plus avancées ne deviennent accessibles qu’une fois l’application réellement publiée sur l’App Store ou le Play Store.

Exemple de l’ARR d’une app (données fictives) dans MWM Scale. © Capture d’écran / JDN

Un outil excellent pour les non-développeurs

Au final, MWM AI se révèle excellent pour qui veut se lancer dans la création d’applications mobiles sans disposer d’un profil de développeur. Est-ce meilleur que Claude Code ? Pour ce cas d’usage précis, oui. Claude Code reste un outil excellent pour les développeurs capables de piloter un projet, de comprendre le code généré et de corriger eux-mêmes les erreurs. MWM AI va plus loin dans l’accessibilité, il transforme la création d’une application en un processus guidé, visuel et largement automatisé.

La plateforme ne remplace pas les professionnels, mais permet à des non-spécialistes de produire rapidement un contenu autrefois réservé à des profils expérimentés. Reste désormais à voir si MWM parviendra à tenir sa promesse sur la durée, notamment sur la qualité du code, le suivi des applications et leur capacité réelle à générer des revenus. Un projet à suivre de près.