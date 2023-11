Le réseau LoRaWAN plébiscité dans le smart metering en France selon Tactis

Le cabinet de conseil Tactis a réalisé une étude comparative des réseaux IoT dédiés au smart metering de l'eau sur le marché français et en a détaillé les grandes lignes au JDN.

Le smart metering continue d'interroger en interne au sein des collectivités. "Qu'est-ce qui se fait sur le marché en matière de smart metering, quelle technologie choisir pour déployer de la télérelève et en obtenir le meilleur rendement, quel rôle la collectivité doit-elle jouer dans ces projets, comment valoriser les réseaux IoT au-delà de l'usage du télérelevé. Voilà les principales questions que se posent les élus", constate Guillaume Soulères, directeur de projet chez Tactis. Pour y répondre, le cabinet d'études a réalisé une étude comparative dans le secteur de l'eau, présentée ce mardi 21 novembre à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales, se déroulant du 21 au 23 novembre à Paris.

Cette étude détaille l'état du marché en France, les avantages du smart metering, en particulier pour économiser la ressource en eau (comme la détection de fuites ou l'identification d'usages non autorisés tel que l'arrosage en période de sécheresse), les indicateurs de performance du télérelevé et elle compare les réseaux IoT dédiés et la réversibilité de leurs solutions. Son objectif : aider les élus et les gestionnaires dans leurs prises de décision.

Pour l'usage du smart metering, trois principaux réseaux LPWAN se démarquent en France : LoRaWAN, NB-IoT et Wize. Avant de choisir l'une de ces trois technologies, les clients doivent déjà se demander s'ils veulent un réseau public opéré par un opérateur ou s'ils veulent un réseau privé, dont la gestion leur revient, en propre ou par délégation. "Se doter de son propre réseau mais surtout s'assurer de la réversibilité du réseau en fin de contrat de délégation publique pour garantir la souveraineté de la solution est une tendance forte sur le marché", constate Antoine Kassis, partner et CEO de Kurrant, cabinet de conseil spécialisé dans la digitalisation des villes et des utilities, qui a témoigné dans l'étude.

L'opérateur Netmore, qui vient de reprendre le réseau LoRaWAN d'Objenious, a affirmé son intention de se focaliser sur les utilities. © Tactis

Le bilan : en France, c'est le réseau LoRaWAN qui sort vainqueur. Le comparatif confirme les atouts du LoRaWAN pour le smart metering, c'est la technologie qui offre le meilleur compromis entre la couverture, la consommation d'énergie et la liberté dans la mise en œuvre et l'exploitation de la solution. Plus de 3,5 millions de compteurs utilisent cette technologie en France, suivie par Wize, avec 2 millions d'appareils connectés. La métropole de Lyon fait partie des plus grands projets de déploiement en France, avec 354 000 compteurs d'eau connectés en LoRaWAN et opéré par Veolia.

Tactis conseille aux collectivités d'ajouter des relais dans les zones isolées. © Tactis

Des coûts d'investissement liés aux gateway

Les trois autres technologies ont révélé des atouts, mais aussi des inconvénients. "Wize est une belle technologie pour le smart metering mais, et malgré l'existence d'une alliance, l'écosystème est peu développé, ce qui se traduit par moins de diversité et de flexibilité pour les usagers", note Guillaume Soulères. Tactis a par ailleurs procédé à un comparatif du bilan de puissance pour l'émission d'un message sur les différents réseaux, l'obtention de la donnée avec une faible puissance d'énergie étant indispensable pour savoir ce qui se passe sur le réseau d'eau.

La couverture réseau est analysée sous l’angle du nombre d’antennes déployées et disponibles pour le télérelevé des compteurs d’eau, et non en couverture théorique affichée. © Tactis

La principale problématique des collectivités concerne la couverture réseau, qui impacte la performance de la télérelève et le coût d'investissement des projets. "Le NB-IoT repose sur l'infrastructure cellulaire existante, ce qui lui confère une couverture native très large, mais les clients dépendent des opérateurs qui détiennent les spectres et l'abonnement est un peu plus coûteux que pour du LoRaWAN", rappelle Guillaume Soulères, qui remarque que la technologie reste encore peu utilisée en France par rapport à d'autres pays à l'étranger.

Les coûts d'investissement dépendent essentiellement du nombre de passerelles (gateways) à installer pour la construction du réseau, du nombre de capteurs, et de l'abonnement pour la gestion et la maintenance dans le temps. Un exemple avec la régie d'eau de Mulhouse, dont le projet de télérelève sur le réseau Wize en 2013 a coûté 3,5 millions d'euros, pour l'installation d'une infrastructure de 26 antennes sur la commune, le remplacement de 16 500 compteurs, et la mise en place d'une nouvelle solution de gestion des données et de la facturation. "Avec l'éclairage, le smart metering représente le projet smart le plus important en raison des volumes concernés", analyse Antoine Kassis, chez Kurrant.

Les coûts associés dépendent du volume de compteurs ainsi que du nombre de messages échangés. © Tactis

La solution pour Guillaume Soulères afin d'obtenir un retour sur investissement est de "mutualiser l'infrastructure pour que le réseau serve à d'autres usages." C'est dans cette voie que s'est engagée la société publique locale L'Eau des Collines d'Aubagne avec le renouvellement de 15 600 compteurs jusqu'à décembre 2023 : le réseau LoRaWAN déployé servira à la mise en place de services d'éclairage intelligent, d'efficacité énergétique des bâtiments ou encore de surveillance de la qualité de l'air.

Il est d'autant plus important pour les collectivités de clarifier ces questions sur le smart metering que la France doit doubler ses déploiements de compteurs d'eau connectés. Près de cinq millions de compteurs sont connectés sur le territoire sur les 25 millions d'appareils, un chiffre qui a été multipliés par trois en dix ans, mais les efforts doivent se poursuivre. La France s'est fixée l'objectif d'atteindre dix millions de compteurs connectés en 2030.

Méthodologie : L'étude a été menée depuis mars 2023 par des consultants de Tactis experts de la smart city et des technologies radio auprès de différents acteurs industriels, des fournisseurs de solution et des collectivités, parmi lesquels l'opérateur Wize Iowizmi (filiale de GRDF), les opérateurs LoRaWAN Birdz (filiale de Veolia) et Netmore, la Saur, Vertical M2M, Mulhouse Alsace Agglomération, Regaz Bordeaux. L'étude complète est à retrouver sur le site de Tactis.