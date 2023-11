L'Etat finance l'installation de vos thermostats connectés pour faire des économies pendant l'hiver

L'arrêté définissant le coup de pouce CEE pour le "pilotage connecté du chauffage" a paru au Journal officiel ce mercredi 29 novembre 2023. Découvrez si vous y êtes éligibles.

Le Plan Thermostat annoncé en octobre dernier par l'Etat se concrétise : l'arrêté définissant les conditions de l'aide financière accordée aux Français a été publié au Journal officiel ce mercredi 29 novembre. Cette subvention cible les Français ayant un chauffage individuel, pour leur permettre d'installer un système de pilotage connecté incluant une commande centralisée et un thermostat dans chaque pièce où se trouve un radiateur. Un coup de pouce d'autant plus nécessaire que seuls 10% des Français disposent d'un thermostat connecté.

Cette somme, accordée dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), va permettre aux Français de réduire leur facture de chauffage en adaptant leurs consommations à leurs besoins, et donc de conserver du pouvoir d'achat. Selon une étude RTE/Ipsos menée en mai 2023, ce sont les possesseurs de radiateurs électriques qui ont le plus déclarés souffrir du froid durant l'hiver dans leur logement, comparé à ceux équipés de chaudières à gaz ou de cheminée. 38% des répondant ont confiés se restreindre pour des raisons budgétaires.

Concrètement, cette aide sera accordée du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024. Elle pourra atteindre, sans condition de ressources, 80% du montant de l'installation d'un système de pilotage connecté du chauffage pour gérer toutes les pièces des logements, afin de disposer enfin de la bonne température, au bon moment, au bon endroit. Les conditions d'attribution nécessitent de faire appel à un professionnel pour la mise en place de la solution neuve d'une durée de vie de 15 ans, soit pour un logement n'en disposant pas, soit en remplacement d'un système de régulation existant.

S'équiper d'un thermostat connecté permet de réduire d'au moins 15% la facture de chauffage, grâce à l'automatisation des gestes de sobriété, selon l'Ademe. L'installation d'un thermostat connecté est en effet une étape vers une gestion plus intelligente et plus économique du chauffage domestique. Il offre un confort personnalisé, une utilisation d'énergie optimisée, des rapports détaillés pour une meilleure gestion de la consommation, et une intégration aisée dans les maisons intelligentes, tout en étant bénéfique pour l'environnement.

Avec cette mesure, le gouvernement veut ancrer de manière pérenne la sobriété dans le quotidien des Français. Ce coup de pouce est aussi un premier pas en faveur du décret du 7 juin 2023, qui impose aux 37 millions de logements français de s'équiper d'un thermostat par pièce à horizon 2027.