Elections régionales et départementales : où trouver les résultats en ligne ?

Le premier tour des élections régionales et départementales est organisé ce dimanche 20 juin. Les résultats sont disponibles dès 20h.

Tous les médias d'informations générales couvrent, d'une manière ou d'une autre, les élections départementales ou régionales. Mais seulement quelques-uns donnent les résultats complets. Evidemment, compte tenu du nombre de départements, de régions et de candidats en lice, le plus simple pour accéder aux résultats exhaustifs, c'est de se rendre sur un média en ligne. Vous trouverez très rapidement tous les scores obtenus par l'ensemble des candidats sur le site de Linternaute.com (site du Figaro CCMBenchmarch, qui édite le JDN), qui met en place pour cette soirée électorale un grand direct consacré aux élections régionales et un grand direct consacré aux élections départementales. D'autres médias de référence mettent en ligne les résultats comme Le Monde ou Franceinfo.fr ; il est aussi bien utile de se rendre sur les sites de la presse quotidienne régionale pour disposer d'informations locales détaillées.

Il faut bien avoir à l'esprit qu'aucune estimation des résultats ne sera donnée avant 20h, puisque des électeurs peuvent encore se rendre dans leur bureau de vote jusqu'à cette heure-ci. De premiers résultats seront communiqués par les instituts de sondages, sur la base d'enquêtes sorties des urnes. Sachez par ailleurs que le ministère de l'Intérieur fournit à Linternaute.com, tout au long de la soirée, des résultats partiels puis les résultats définitifs dans toutes les régions pour les régionales et dans tous les départements pour les départementales.