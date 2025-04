Voici ce qui se trouve réellement sous vos pieds de l'autre côté de la Terre - Ce n'est ni la Chine, ni l'Australie

Si vous creusez un trou depuis la France, où arriverez-vous ? Les antipodes de l'Hexagone cachent des trésors insoupçonnés, classés au patrimoine mondial et peuplés d'espèces uniques sur Terre.

Que se cache-t-il sous nos pieds ? Quel pays se situe sous la France, de l'autre côté de la Terre ? On pourrait penser qu'il n'y a rien, que de l'autre côté du globe on ne trouve que la mer à perte de vue. Pourtant sous la France, on trouve bel et bien des îles mystérieuses aux falaises abruptes et menaçantes et des archipels magnifiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Si tous les Français étaient pris d'une furieuse envie de creuser sous leurs maisons sur plusieurs milliers de kilomètres, la plupart finiraient au milieu de l'océan Pacifique : sous l'Hexagone se trouvent les eaux néo-zélandaises. En creusant un trou à Paris, on atterrirait dans l'eau à mille kilomètres de Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande.

Mais quelques milliers de Français finiraient par tomber sur des îles, de petits bouts de terres dont certaines sont habitées. Ces territoires français reliés à l'autre côté du globe sont au nombre de trois : les communes autour de Bouillé-Ménard (Mayenne), de Barfleur (Cotentin) et de Le Vigan, dans les Cévennes.

Les îles Chatham © LawrieM

De l'autre côté de globe, trois terres émergées : les îles Chatham, les îles des Antipodes et les îles Bounty. Les îles Chatham, situées à 800 kilomètres de la Nouvelle-Zélande, forment un archipel de dix îles habitées depuis le XVe siècle. Ces îles ont été peuplées pendant des siècles par les Morioris, une communauté autochtone pacifiste, avant d'être en partie massacrés et réduits en esclavage.

Plus au sud se trouvent les îles des Antipodes et les îles Bounty, deux archipels inhabités inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Ces îles des Antipodes, formées il y a deux millions d'années, sont cernées par d'impressionnantes falaises de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Quant aux îles Bounty, les Maoris les appelaient "Hau-riri", signifiant "vents en colère", témoignant des conditions climatiques difficiles qui y règnent.

Leur valeur universelle exceptionnelle repose sur leur biodiversité remarquable : au beau milieu de l'océan, elles abritent plus de 126 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles huit ne se reproduisent nulle part ailleurs dans le monde. On y trouve des albatros, des manchots et des otaries à fourrure. La flore y est également exceptionnelle avec des "mégaherbes", grandes plantes aux fleurs colorées qui se sont adaptées au climat subantarctique particulier.

Pour les voyageurs souhaitant s'approcher de ces terres lointaines, la compagnie Ponant propose des croisières d'expédition. Un voyage de quinze jours proposé à partir de 13 000 euros par personne pour faire le tour de ces îles.

Quant à l'idée de creuser jusque-là, c'est tout simplement impossible, même avec toute la volonté du monde. Il faudrait traverser les 12 742 km de diamètre de notre planète et le noyau terrestre. Or, le forage le plus profond jamais réalisé, un puits en Russie, n'a atteint que 12 kilomètres.