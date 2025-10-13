"Je n'achète que ce produit ménager", il est moins cher et remplace tous les autres

Ce produit naturel et écologique adoré par nos grands-mères peut être utilisé pour nettoyer toutes les pièces de la maison.

Envie d'en finir avec les armoires pleines de produits ménagers ? Entre le liquide vaisselle, les nettoyants universels ou encore la lessive, la facture peut être salée à la fin du mois. Pourtant, un produit se substitue à la perfection à cette mosaïque de bouteilles en plastique.

Parfois présent dans certains nettoyants, il s'agit du savon de Marseille. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes vantent les avantages de ce produit, notamment pour leur porte-monnaie. "Pas acheté de lessive industrielle depuis 4 ans, mon budget lessive 15/20 euros par an, 1 kilo de savon de Marseille coûte 10 euros et dure des mois" note par exemple Matt sur le réseau social X.

Fierté de la cité phocéenne depuis des siècles, le savon de Marseille a toujours été utilisé à des fins multiples au cours de l'histoire. "Du temps des Gaulois, le savon était déjà utilisé pour laver le linge et colorer les cheveux en roux ", explique l'office de tourisme de Marseille. Aujourd'hui, ce produit peut toujours servir à laver les vêtements.

Pour un lavage à la main, il suffit de mélanger des copeaux avec de l'eau chaude, de frotter et de rincer abondamment. En revanche pour l'utiliser avec une machine à laver, il faut concevoir sa propre lessive. Pour se faire, il faut diluer des copeaux de savon et du bicarbonate de soude dans de l'eau bouillante, secouer et laisser reposer 24 heures. Ajoutez ensuite un autre litre d'eau bouillante et laissez refroidir.

Le savon de Marseille ne s'arrête pas au simple lavage des vêtements, il peut laver les sols. Comme pour la lessive, il suffit d'utiliser de l'eau chaude et des copeaux pour obtenir un liquide capable de dégraisser et de nettoyer tous types de sols. Ses capacités dégraissantes conviennent également à l'entretien des vitres. Sa composition permet de limiter les résidus éventuels sur vos carreaux. Il est recommandé de l'appliquer avec un chiffon microfibres et de le rincer avec une raclette.

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et faites désormais un tour dans votre cuisine. Le côté dégraissant du savon de Marseille lui permet de s'attaquer à toute la vaisselle, des petites assiettes jusqu'aux fonds de casseroles les plus sales. Avec de l'eau très chaude, il mousse plus facilement que le liquide vaisselle classique et offre d'excellents résultats. Pour s'assurer de son efficacité, faites attention à utiliser du vrai savon de Marseille. Pour ne pas être piégé, il faut vérifier que le produit est de fabrication française et qu'il soit composé à 72% d'huile végétale. Il doit avoir 6 ingrédients maximum et ne contenir aucun additif.

Enfin, le savon de Marseille peut tout à fait remplacer tous les gels douches présents dans votre salle de bain. Sa composition n'est pas acide pour la peau et en fait un produit hypoallergénique capable de s'adapter à toutes les peaux. Il peut aussi bien laver le visage que le corps. Et comme ses usages sont manifestement illimités, il peut même faire office de mousse à raser. Il est toutefois conseillé de bien s'hydrater après si vous l'utilisez tel quel.