Changement d'heure ce week-end : va-t-on gagner ou perdre une heure de sommeil ?

Ce week-end, dans la nuit du 25 au 26 octobre, nous allons passer à l'heure d'hiver. Et gagner une heure de sommeil supplémentaire ?

Ce week-end, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, nous changerons d'heure. Comme chaque automne, les horloges reculeront d'une heure pour passer à l'heure d'hiver. Un rituel désormais familier, qui s'est installé dans nos habitudes et marque le retour des journées plus courtes et l'arrivée progressive de la saison froide.

Le changement aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, précisément à 3 heures du matin. La plupart d'entre nous n'aura d'ailleurs rien à faire : les smartphones, les ordinateurs et la plupart des appareils se mettent à jour automatiquement, sans qu'on y prête vraiment attention. Pour d'autres, ce sera l'occasion de tourner la petite molette d'une montre, d'une horloge murale ou de celle d'un four.

Comme chaque année, la même question revient : va-t-on dormir plus ou moins longtemps ? Cette fois, bonne nouvelle, on gagne une heure de sommeil. A 3 heures il sera en réalité 2 heures, cela signifie qu'on peut rester un peu plus longtemps sous la couette. Concrètement, une personne qui se lève d'ordinaire à 7 heures se réveillera alors qu'il ne sera en réalité que 6 heures selon la nouvelle heure. Une heure de repos supplémentaire, bienvenue pour commencer la journée.

Mais cette transition ne se résume pas à une nuit rallongée. Elle signe aussi le retour des fins de journée plus sombres. Dès la semaine prochaine, la nuit tombera plus tôt : là où il faisait encore jour vers 18h30 ces derniers temps, il fera nuit autour de 17h30. Ce décalage, bien que léger, influe sur notre perception du temps et impose peu à peu un nouveau rythme quotidien.

Le changement d'heure ne date pas d'hier. Il a été instauré en France en 1975, à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. L'idée, à l'époque, était de réaliser des économies d'énergie en profitant mieux de la lumière naturelle. Puis, en 1998, l'Union européenne a harmonisé le calendrier : le passage à l'heure d'été a lieu le dernier dimanche de mars, et le retour à l'heure d'hiver, le dernier dimanche d'octobre.

A noter que depuis plusieurs années, le maintien du changement d'heure fait débat. L'Union européenne avait envisagé d'y mettre fin, laissant à chaque pays le choix de rester à l'heure d'été ou d'hiver. Mais le projet, repoussé à plusieurs reprises, reste pour l'instant en suspens. En attendant une éventuelle décision, le rituel se poursuit : ce week-end donc, tous les habitants de l'Union européenne profiteront d'une heure de sommeil supplémentaire.