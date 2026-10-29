L'air de votre salon peut être pollué : cette substance classée cancérogène se cache dans vos meubles

Une substance incolore est présente dans la quasi-totalité des résidences principales de l'Hexagone.

Formaldéhyde. Quatre syllabes pour une substance dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est un gaz, présent à l'état naturel, mais aussi fabriqué par l'homme pour l'industrie ou le secteur médical. "C'est un réactif essentiel à la production de nombreuses substances chimiques", résume l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Pourquoi cette substance nous concerne-t-elle tous ? Parce qu'elle se niche dans la quasi-totalité des logements français. Selon la dernière grande enquête nationale sur la qualité de l'air intérieur, publiée en 2025, du formaldéhyde a été détecté dans 99,7 % des résidences étudiées ; ce panel constituait un échantillon représentatif du parc métropolitain.

Le problème : c'est un polluant de l'air intérieur bien connu. Classé cancérogène certain pour l'être humain, le formaldéhyde peut aussi irriter les yeux et les voies respiratoires. Faut-il pour autant s'alarmer ? Non. Sa simple présence ne rend pas un logement toxique. Tout dépend de la concentration du gaz dans l'air et de la durée d'exposition.

Sur ce point, les dernières données sont plutôt rassurantes : les concentrations ont globalement baissé depuis la précédente enquête nationale, menée entre 2003 et 2005. Reste qu'environ 6% des logements étudiés dépassent encore 30 microgrammes par mètre cube (µg/m³). Au-delà de ce seuil, le Haut Conseil de la santé publique recommande de rechercher les sources de pollution et d'envisager des mesures correctives.

Et c'est justement toute la difficulté. Peintures, colles, revêtements de sol, produits ménagers : le formaldéhyde peut être présent dans de nombreux produits. Il se cache aussi dans des meubles, notamment ceux fabriqués à partir de panneaux de bois aggloméré ou de résidus de bois. C'est que certaines colles et résines, utilisées pour assembler les particules ou les fibres de bois, peuvent libérer progressivement du formaldéhyde dans l'air, parfois pendant plusieurs années.

Comment savoir, alors, si un produit risque d'en libérer chez soi ? En France, les peintures, vernis, colles, revêtements de sol et d'autres produits de construction et de décoration destinés à l'intérieur doivent afficher une classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Le formaldéhyde fait partie des polluants pris en compte.

Seulement voilà : cette obligation ne s'applique pas à tous les produits d'intérieur. Pour les meubles, par exemple, il n'existe pas de score. Le consommateur doit se tourner vers les informations du fabricant. Les consommateurs peuvent aussi se tourner vers des meubles fabriqués avec des résines adhésives végétales sans formaldéhyde ajouté.

La situation a toutefois récemment évolué. Depuis le 6 août 2026, une nouvelle réglementation européenne impose des limites aux émissions de formaldéhyde des meubles commercialisés dans l'Union européenne. Mais attention : cette réglementation ne signifie pas que les meubles ne contiennent plus de formaldéhyde. Et surtout, elle ne prévoit toujours pas d'étiquette permettant de comparer leurs émissions avant l'achat.