"Le chômage en France continue de reculer au dernier trimestre 2022"

CHOMAGE FRANCE. Au quatrième trimestre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité inscrits à Pôle emploi diminue de 3,6% en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés ce 25 janvier par le ministère du Travail.

[Mise à jour du mercredi 25 janvier à 12h36] Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité inscrits à Pôle emploi (catégorie A) s'élève à 3 049 800 au dernier trimestre 2022 en France (hors Mayotte), selon les chiffres rendus publics par la Dares et Pôle emploi ce mercredi. Ce nombre diminue de 3,6 % sur le trimestre (9,3 % sur un an).

Au troisième trimestre 2022, le taux de chômage s'établit à 7,3% de la population active, selon l'Insee, soit une très légère baisse de 0,1 point. Selon les chiffres du Bureau International du Travail, le nombre de chômeurs baisse de 17 000 en France pour s'établir à 2,252 millions. La hausse du taux de chômage pour les jeunes de 15 à 24 ans est de 0,3%, pour s'établir à 18,3%, alors qu'il reste stable pour le reste de la population active.

Au deuxième trimestre 2022, le taux de chômage atteignait 7,4% de la population active en France. Le nombre de chômeurs était ainsi de 2,3 millions de personnes au sens du BIT, soit 29 000 de moins sur le trimestre. L'Insee fait remarquer que le taux de chômage oscille entre 7,3 et 7,4% depuis le quatrième trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019).

La tendance est à la stabilité pour toutes les catégories d'âge et de genre.

Selon Pôle Emploi et la Dares, le nombre de jeunes chômeurs (moins de 25 ans) de catégorie A en France métropolitaine passe de 443 500 au troisième trimestre 2021 à 372 300 au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 16% en un an. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans passe lui de 924 700 à 841 800 sur la même période, soit une baisse de 9%.

Le nombre de chômeurs en France représentés dans ce graphique se rapporte au nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi, c'est-à-dire les personnes sans emploi "tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi" et non les chômeurs de longue durée.

Au troisième trimestre 2022, la France métropolitaine compte 2,9 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans emploi) et 2,2 millions en activité réduite (catégories B et C). Le nombre de chômeurs de catégorie A reste stable par rapport au trimestre précédent. Sur la même période, le nombre d'inscrits à Pôle emploi augmente de 5,5% pour la catégorie B (activité réduite courte) et diminue de 2,7% pour la catégorie C (activité réduite longue). Sur un an, toujours en France métropolitaine, le chômage évolue de -11,2% en catégorie A, +2,2% en catégorie B et -3,4% en catégorie C.

Entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, le nombre d'inscrits depuis moins d'un an en France métropolitaine passe de 2,729 millions à 2,784 millions, ce qui correspond à une hausse de 2%. Le nombre d'inscrits depuis un an ou plus est quant à lui en baisse de 2,2% (de 2 423 200 à 2 369 300) sur la même période.

Selon Pôle Emploi, la première raison d'inscription à Pôle Emploi est la fin de contrat, qui concerne 99 100 chômeurs au troisième trimestre 2022, suivie par le retour après inactivité avec 88 800 nouveaux chômeurs et la réinscription rapide, qui concerne 83 300 nouveaux chômeurs. Ces motifs représentent respectivement 19,1%, 17,1% et 16,1% des entrées au chômage au troisième trimestre 2022. Les ruptures conventionnelles représentent quant à elles 38 800 personnes, soit 7,5% des inscriptions. Les licenciements économiques sont plus rares et comptent pour 1,4% des inscriptions avec 7 100 cas.

C'est dans le département du Nord que les chômeurs de catégorie A sont les plus nombreux. Ils sont 142 790 au troisième trimestre 2022. Deuxième département dans lequel le nombre de chômeurs est le plus élevé : La Réunion avec 119 480. Ls Bouches-du-Rhône complètent le podium avec 118 800 inscrits. A l'opposé de l'échelle, les départements qui comptent le moins de chômeurs sont la Lozère (2 030), le Cantal (3 410) et la Creuse (4 380).

