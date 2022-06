Comment se lancer sur Twitch ?

Twitch est la première plateforme de live streaming en nombre d'heures visionnées, devant YouTube Gaming, Facebook Gaming et Mixer. Son succès auprès du public va de pair avec le nombre grandissant de diffuseurs. Comment débuter son aventure dans les meilleures conditions ?

Sur le papier, vivre des réseaux sociaux peut sembler attrayant. Une idée reçue alimentée par le leak de Twitch, qui a dévoilé le salaire des streamers les mieux payés, en octobre 2021. Le streamer français ZeratoR est le 44ème streamer le mieux payé avec un gain de 1,4 million de dollars, soit 1,2 million d'euros, sur 27 mois de stream. S'il a confirmé ces chiffres impressionnants, il les a également nuancés. Ils correspondent au chiffre d'affaires des streamers, soumis à de nombreux impôts, et bien souvent réinvesti dans le développement de leur chaîne. Ces chiffres font rêver la plupart des streamers, mais comment un novice peut-il se lancer, se créer une audience et s'imposer sur Twitch ?

J'ai rarement reçu autant de mention et de messages car on sait que l'argent fascine en France surtout quand il s'agit d'un domaine assez flou que celui des créateurs sur internet. Il n'y a qu'à voir le débat que tout le monde a eu quand Twitch a changé ses règles. THREAD : https://t.co/67Qo9RX2lf — ZeratoR (Bercy J-5) (@ZeratoR) October 6, 2021

Cette dernière est une plateforme de streaming permettant à ses utilisateurs de diffuser des vidéos en direct et d'interagir avec le public grâce au tchat. À l'origine, Twitch était la catégorie dédiée aux jeux vidéo du site Justin.tv (2007). Au mois d'août 2014, Justin.tv ferme, permettant la croissance exclusive de Twitch. Et le succès est au rendez-vous. Selon le site de Twitch Tracker, la première année de son lancement, Twitch a réuni plus de 300 000 diffuseurs uniques, 20 000 000 de téléspectateurs uniques par mois et comptabilisé plus de 6 milliards de minutes regardées par mois. Les audiences n'ont cessé d'augmenter. Au début de l'année 2022, la plateforme compte 8,2 millions de diffuseurs uniques et une moyenne de 2 725 000 téléspectateurs simultanés. De quoi attirer les créateurs de contenus, mais il convient de ne pas se lancer n'importe comment.

Privilégier une passion

Tous les créateurs de contenus le diront : il est important de se lancer sur Twitch pour les "bonnes" raisons. En clair, ne pas céder aux sirènes selon lesquelles le métier est "facile et lucratif". Il ne suffit pas de s'asseoir et de jouer aux jeux vidéos. Raison pour laquelle il est primordial de viser un domaine qui nous plaît, que ce soit le jeu vidéo ou l'art. Cissouryne s'est lancée dans la catégorie Jeux Vidéo parce qu'elle "joue depuis qu'elle est toute petite [...] et qu'elle adore [y] jouer". DarShagar a également choisi cette catégorie : "Par pure question de matériel, c'était le jeu vidéo, puis j'aime bien en faire donc ça s'est imposé comme ça".

Et pour cause, Twitch requiert un investissement conséquent des streamers désirant gagner en visibilité et obtenir le statut de partenaire. Afin de participer aux programmes "Affiliation" et "Partenaire" - synonyme de rémunération sur la plateforme -, les streameurs doivent diffuser du contenu pendant un certain nombre d'heures et atteindre une certaine moyenne de viewers par live. Ces objectifs, qui peuvent paraître "faciles" pour un néophyte, sont pourtant considérables et imposent une présence permanente, l'algorithme de Twitch privilégiant les streamers qui comptent le plus de spectateurs.

L'achat du matériel incontournable

Malgré toutes les bonnes intentions du monde, il est primordial d'acheter le matériel nécessaire. "Quand j'ai commencé, j'avais un micro à moitié pourri et une webcam. Je me suis lancée avec ça", témoigne Cissouryne, comptabilisant plus de 5 100 followers sur sa chaîne Twitch. La jeune femme, qui a démarré pendant le deuxième confinement, a décidé d'acheter son set-up de streaming - le matériel nécessaire pour jouer et diffuser - progressivement, lorsqu'elle a souhaité s'y consacrer à 100%. À ses débuts, elle exerçait une activité salariée, mais elle n'a "pas tout acheté d'un coup, à part la configuration du PC", c'est-à-dire l'unité centrale, le processeur, la carte graphique, etc.

La configuration d'un ordinateur est l'équipement le plus onéreux. Il doit permettre de lancer le stream, d'ouvrir plusieurs logiciels simultanément et de jouer à un jeu vidéo plus ou moins gourmand en mémoire vive (RAM) et mémoire graphique (VRAM). Depuis la crise sanitaire, les entreprises de la tech se retrouvent confrontées à une pénurie de composants électroniques. Par conséquent, les prix se sont envolés, obligeant les jeunes streamers à débourser un budget conséquent. Plusieurs accessoires se révèlent aussi incontournables : micro, caméra et lumières. "La caméra, ce n'est pas une priorité, estime Cissouryne. Il faut plutôt commencer avec un super bon micro. Sur Twitch, et c'est prouvé, le micro prime. Tu ne vas pas rester regarder un stream avec une qualité de son exécrable."

Afin d'aider les streamers à améliorer leur équipement sans vider leur compte en banque, la plateforme a mis en place un système de dons (des Bits achetables depuis Amazon) pour permettre aux viewers d'aider financièrement leurs streamers préférés. Les streamers affiliés ou partenaires peuvent également améliorer leur set-up grâce à la rémunération de Twitch. "Je n'avais pas autant de matériel et ça s'est fait tout doucement avec mes économies et l'argent de Twitch que j'ai pu récolter, témoigne UnePetiteMarie avec plus de 7 000 followers au compteur. C'est grâce à l'argent de Twitch que j'ai pu me permettre de me payer ma nouvelle tablette pour travailler."

Élaborer un planning

Outre un matériel conséquent, diffuser des contenus sur Internet, nécessite une bonne organisation pour plaire à l'algorithme de la plateforme et ne pas se laisser déborder. Darshagar, qui diffuse 4 fois par semaine sur sa chaîne en plus d'un emploi à temps plein, confirme : "Si tu enlèves deux soirs de la semaine et une petite partie du week-end, il faut trouver le temps ailleurs. (...) Il faut se dire que le mardi et le jeudi, je ne vois personne".

La conciliation de la vie privée et professionnelle est compliquée. Il devient difficile de "décrocher", surtout pour les "petits streamers" qui souhaitent percer. "Il faut trouver un équilibre, souligne Marie. Je profite moins qu'avant, mais c'est normal puisque j'essaie de me lancer, me mettre à fond." Cissouryne streame 5 fois par semaine, et même si elle a atteint son objectif d'obtenir le statut "Partenaire", ne relâche pas ses efforts : "L'ascension, elle est encore là et je peux encore évoluer de plus en plus. C'est maintenant qu'il faut tout donner".

Pour s'en sortir, certains streamers mettent en place des plannings pour leurs lives. Ils programment leurs journées pour mieux organiser leur temps. Cissouryne alloue ainsi des plages horaires à chaque tâche à accomplir. Au-delà de ses 5 lives par semaine, la jeune femme alimente ses réseaux sociaux, des projets annexes et réalisent des tâches administratives. Elle n'est pas la seule créatrice de contenus à devoir optimiser ses journées. "Quand je finis mon live, après 5 ou 6 heures, je dois faire un Tik Tok, m'occuper de mes réseaux, mettre mon planning, répondre aux mails et aux messages, etc.", confirme Marie. Les lives représentent seulement la partie émergée de l'iceberg de Twitch. La majorité des streamers publient régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Ils permettent aux créateurs de garder un lien avec leurs abonnés ou de promouvoir leurs contenus. Ils peuvent ainsi devenir une "passerelle" pour se faire connaître : "J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues grâce à Tik Tok parce que ça crée énormément de visibilité" témoigne Cissouryne.

Rester vigilant

Les réseaux sociaux peuvent surtout permettre aux streamers de mieux affronter l'algorithme de Twitch. Ce dernier pousse les streamers à faire régulièrement des lives pour gagner des abonnés et être mis en avant. Résultat, il devient un synonyme de "stress" pour ceux qui souhaitent se lancer à fond dans l'aventure de Twitch comme Cissouryne. Cette dernière regarde régulièrement les statistiques de Twitch et des réseaux sociaux. "Pour obtenir le partenariat (...) j'étais à fond sur mes stats, à tout le temps regarder et faire des calculs (...), explique-t-elle. Je les regarde tous les jours pour savoir à quelle heure mes abonnés sont actifs ou moins actifs et les hashtags".

La majorité des streamers qui souhaitent percer sur Twitch doivent regarder leurs statistiques et tenter de percer à jour l'algorithme pour mieux s'adapter. "L'algorithme, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop le gérer ou je n'ai pas encore compris comment ça fonctionnait", reconnaît Marie. On arrive, on fait notre projet, on papote avec les viewers et voilà".

La jeune artiste-auteur essaie davantage de "chercher ce qui a pu impacter" ses statistiques, si celles-ci se révèlent moins bonnes et "comprendre l'attente de sa communauté". Le principe de Twitch est l'interaction directe avec les viewers via le tchat, ce qui permet aux streamers de s'adapter "en temps réel" à leur communauté. Il constitue un bon moyen de "prendre la température" de cette dernière.

Être à l'écoute de ses auditeurs

L'algorithme de Twitch amène les streamers à se challenger constamment, et la chute des statistiques peut surtout les faire douter. Marie a vécu une baisse inhabituelle de ses statistiques. Un événement qui l'a poussé à se remettre en question : "J'avais perdu beaucoup de mes viewers (...) et c'était une période où je me sentais un peu mal, je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal ou autre. C'est un moment où je me suis remise en question. Je me suis demandée si c'était déjà fini". Aujourd'hui, la jeune femme parvient à prendre un peu de recul et assure être là "juste pour peindre, s'amuser et faire des rencontres".

Les réseaux sociaux peuvent aider les créateurs de contenus à améliorer leur visibilité et leur audience, mais ils sont loin d'être une panacée pour accroître sa visibilité et son audience. "Quand j'ai lancé mon premier stream, je comptais sur ma communauté Instagram pour venir me voir, mais ce n'était pas le cas, regrette Marie. C'est la communauté Twitch qui est venue sur mes réseaux et pas l'inverse". L'intérêt des réseaux sociaux va dépendre du réseau social, et des caractéristiques de la communauté du créateur de contenus : âge, taux d'engagement, etc. DarShagar, lui, privilégie le compte Discord de sa chaîne Twitch, un logiciel de messagerie instantanée, qui permet de créer des salons écrits ou vocaux. Objectif affiché, discuter avec sa communauté et fidéliser ses viewers.

Garder le contact avec sa communauté est essentiel pour fidéliser son audience, mais il est également important de rester à l'écoute de ses viewers pour se renouveler et les encourager à revenir. Selon Marie, c'est "normal d'être attentif à ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent voir". La jeune femme estime toutefois qu'il ne faut pas non plus se forcer. S'il est important de s'adapter, il est nécessaire de trouver un équilibre pour faire plaisir à son audience, se faire plaisir et plaire à l'algorithme également.

S'allier aux autres streamers

Les autres streamers peuvent aussi constituer une source d'inspiration non-négligeable. "J'essaie vraiment d'analyser et de voir ce qu'il peut fonctionner avec Twitch, témoigne Marie. "ll ne faut pas oublier que c'est important de s'inspirer, mais il ne faut pas s'approprier ce que font les autres." Quelquefois, l'inspiration est inconsciente, notamment pour les streamers qui consomment également du contenu sur la plateforme. C'est le cas de DarShagar : "Je regardais pas mal de streamers avant de lancer la chaîne (...) donc je pense que j'ai juste été influencé parce que j'en regardais beaucoup avant de me lancer."

Si les viewers semblent indispensables pour réussir à percer sur Twitch, les autres streamers sont aussi un véritable atout pour trouver un soutien de poids : "Tu te forges tout seul dans ce métier-là, reconnaît Cissouryne, qui a rejoint la Team S404. Pour moi, c'est important de créer des liens avec d'autres streamers pour sa visibilité, pour parler avec des gens qui comprennent ce que tu vis". DarShagar acquiesce : "Tu as tout à gagner à échanger avec des gens, juste pour te rendre compte qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses que toi".

L'aspect communautaire de Twitch a porté ses fruits en France. Certains streamers se sont spécialisés dans l'événementiel comme ZeratoR. Ce dernier planifie plusieurs événements retransmis sur Twitch, dont la Z LAN, un événement e-sport, et le Z Event, un week-end entier où les streamers récoltent des dons pour une association. En 2021, le Z Event a permis de récolter plus de 10 millions d'euros pour Action Contre la Faim. Autre exemple notable, lors de la Pixel War du 1er avril 2022 où de nombreux streamers français ont réussi à mobiliser leur communauté vers un objectif commun.