Comment se démarquer sur Twitch ?

Avec près de 8 millions de streamers uniques dans le monde, le succès de la plateforme Twitch n'est plus à démontrer. Mais après s'être lancé, comment se différencier ?

Selon Twitch Advertising, 95% des vidéos diffusées sur Twitch sont regardées par moins de 5 personnes. De quoi effrayer les créateurs de contenus, l'algorithme de la plateforme privilégiant les streams les plus populaires. Comment faire en sorte d'être vu ? Existe-t-il une recette magique ? Le Journal du Net a posé la question à trois streamers. Voici ce qu'il faut retenir.

Miser sur sa personnalité… sans exagérer

La concurrence grandissant au sein de la plateforme, les jeunes streamers doivent trouver un moyen de se différencier. S'il n'existe pas de recette miracle, Cissouryne, une jeune streameuse aux 5 200 followers qui s'est spécialisée dans la diffusion de jeux vidéo, insiste sur la prévalence de la personnalité : "Au-delà de jouer aux jeux vidéo, c'est la personnalité qui fait la différence, estime-t-elle. [Les viewers] apprécient ma personnalité (...): je suis très naturelle, et je pense que c'est ce qui fait que les gens aiment venir chez moi." Twitch étant une plateforme où l'interaction avec les viewers est primordiale, la plupart des streamers mettent un point d'honneur à interagir avec leur tchat et pour réussir à animer le tchat de la manière la plus naturelle, UnePetiteMarie et ses 7 200 followers conseille d'être "soi-même et ne pas se créer un personnage".

Certains streamers, plus timides, peuvent d'ailleurs se révéler au cours au fil des diffusions, notamment s'ils diffusent du contenu qu'ils apprécient. D'un naturel réservé, Marie, qui partage en ligne ses oeuvres d'art, acquiesce : "Je pense qu'un truc qui m'a aidé, c'est vraiment vouloir partager ma passion avec les autres et les faire participer à mes projets".

Savoir animer

Lancer un stream consiste à parler seul devant une caméra et à interagir avec ses spectateurs depuis le tchat. Pour attirer les viewers, il est important de parler et d'animer son live afin d'éviter les temps morts. "Je parle tout le temps et j'anime, il n'y a pas de temps de mort", témoigne DarShagar (600 followers). Il est important d'être à l'aise. En effet, même si les spectateurs ne sont pas visibles, les streamers interagissent tout de même avec des dizaines (voire plus) d'inconnus. Grâce à ses études, Cissouryne a pu éprouver une certaine aisance avec l'exercice d'animation : "J'ai fait une école de commerce donc les oraux et parler devant un public, je suis à l'aise".

Chez certains streamers, cette faculté est plus difficile à acquérir. Ils peuvent mettre plus de temps à se sentir à l'aise face à la caméra, le tchat et la communauté. "Au début, je ne parlais pas du tout, atteste Marie. Je ne faisais que peindre et parler, c'était un effort incroyable (...). C'était une erreur, parce que je sais que maintenant, il faut beaucoup parler."

Interagir avec sa communauté.

Outre l'animation de leur live, les streamers doivent entretenir leur tchat. DarShagar, par exemple, y "parle beaucoup" et "mise sur le fait d'interagir avec sa communauté" d'abeilles, le petit nom donné à ses viewers. À l'inverse de YouTube où l'interaction avec la communauté est limitée aux commentaires, Twitch permet aux streamers d'interagir en temps réel avec leurs abonnés grâce au tchat. Cette proximité permet aux streamers de s'adapter immédiatement.

S'adapter à sa communauté

Un streamer qui est parvenu à se créer une communauté doit rester à son écoute. Objectif, s'adapter à ses envies, et surtout, fidéliser son audience à long terme : "Je propose également du contenu qui va s'adapter à ce qui fonctionne sur Twitch", explique Marie qui reste tout de même à l'écoute de sa communauté. "Pour le choix du jeu, c'est un mix entre ce que j'ai envie de faire et ce qui est sorti récemment pour proposer des contenus un peu récents", raconte DarShagar. À l'inverse, certains streamers ne veulent pas se diversifier à leurs débuts. Dans le cas de Cissouryne, la majorité de sa communauté l'attendait sur "Les Sims 4" et aujourd'hui, après l'obtention du statut de partenaire, elle s'accorde la possibilité "de faire d'autres jeux, même si le nombre de viewers baisse".

Innover

Etre à l'écoute de sa communauté est le meilleur moyen de proposer un contenu varié et innovant. Selon Cissouryne, les différents concepts mis en place sur "Les Sims 4 "l'ont aidée à se démarquer au sein de la communauté des joueurs : "Les Sims, c'est un jeu de créativité. Pour moi, tu peux aller voir Pierre, Paul ou Jacques, on ne va pas jouer au même jeu". Elle cherche ainsi toujours à proposer de nouveaux concepts comme La Maison du Gaming ou sa nouvelle émission, Les Apprentis Aventuriers. Grâce à ces idées, Cissouryne fait participer ses viewers et les encourage à suivre leurs propres aventures dans ces différents let's play. Si elle travaille énormément sur ses propositions de concepts et d'émissions, elle "regarde aussi ce que font les autres personnes (...) pour avoir des idées de contenus à proposer".

De son côté, Marie mise sur son univers artistique. Elle propose principalement de l'art traditionnel (peinture sur toile) opposé à l'art digital réalisé sur une tablette numérique, à l'inverse de la plupart des artistes présents sur la plateforme. "Le fait d'être en tradi m'a beaucoup aidé", explique-t-elle. S'il n'existe pas de recette miracle pour percer sur Twitch, une chose est sûre. S'investir auprès de sa communauté paraît essentiel pour innover et se différencier.