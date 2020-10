Commerces fermés : une première liste de magasins ouverts dévoilée

[CONFINEMENT] Le reconfinement généralisé de la France à compter du jeudi 29 octobre à minuit a été annoncé par Emmanuel Macron. Comme au printemps dernier, les commerces non essentiels devront fermer, a expliqué le président.

[Mise à jour du 29 octobre 2020 à 15h39] Le Premier ministre doit détailler ce soir à 18h30 les modalités de mise en œuvre du reconfinement de la France annoncé hier par Emmanuel Macron. Parmi les informations très attendues, la liste des commerces autorisés à rester ouverts et ceux frappés de fermeture administrative. Elle sera dévoilée dans un décret à paraître. En attendant, voici la liste de commerces qui resteraient ouverts, que Le Monde s'est procurée auprès du ministère de l'Economie. Celle-ci, précise le quotidien, est toutefois susceptible d'évoluer.

Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

Commerce d'équipements automobiles

Commerce et réparation de motocycles et cycles

Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

Commerce de détail de produits surgelés

Commerce d'alimentation générale

Supérettes

Supermarchés

Magasins multi-commerces

Hypermarchés

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

Commerces de détail d'optique

Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l'article 7

Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a

Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives

Location et location-bail de véhicules automobiles

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

Location et location-bail de machines et équipements agricoles

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Activités des agences de travail temporaire

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Réparation d'équipements de communication

Blanchisserie-teinturerie

Blanchisserie-teinturerie de gros

Blanchisserie-teinturerie de détail

Services funéraires

Activités financières et d'assurance

Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.

Ce deuxième confinement durera au moins jusqu'au 1er décembre, a prévenu le président. Comme au printemps dernier, les commerces non essentiels à la vie de la nation, comme les bars et les restaurants, devront fermer. Mais le chef de l'Etat a donné un espoir aux commerçants, leur disant que si la situation s'améliorait dans 15 jours, "nous pourrons espérer rouvrir certains commerces." Par ailleurs, des aménagements sont prévus par rapport au précédent confinement : "les guichets des services publics resteront ouverts". Par ailleurs, "les marchés couverts et en plein air seront ouverts", a confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au micro de RTL ce jeudi, tout comme les parcs et jardins. Les fleuristes devront quant à eux fermer après le week-end de la Toussaint. Retrouvez ci-dessous la liste des commerces qui avaient été frappés, lors du premier confinement, de fermeture administrative et ceux qui avaient été autorisés à rester ouverts.

Le 14 mars dernier, le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé la fermeture, dès le soir même, minuit, des "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", comme les bars, restaurants ou encore les discothèques. Au lendemain de la publication au Journal Officiel d'un premier arrêté concrétisant la fermeture administrative de ces lieux, un nouvel arrêté avait été pris par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Ci-dessous, la liste des lieux concernés par la fermeture administrative :

Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Boutiques et centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de retrait de commandes

Restaurants et débits de boissons, y compris le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat. La vente à emporter et la livraison de plats à domicile restent, elles, autorisées

Salles de danse et salles de jeux

Bibliothèques, centres de documentation

Salles d'expositions et musées

Chapiteaux, tentes et structures

Etablissements de plein air

Etablissements sportifs couverts

Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Dans la famille des commerces considérés comme indispensables, et donc autorisés à rester ouverts, on trouve :