Calendrier fiscal pour les entreprises en 2020 : les échéances reportées

Le gouvernement a annoncé le report des échéances fiscales des entreprises du mois de mai pour tenir compte de la crise sanitaire du coronavirus.

Cela fait partie de l'arsenal de mesures prises pour aider les entreprises à faire face aux difficultés provoquées par la crise du Covid-19 : les échéances fiscales des entreprises du mois de mai sont reportées, a annoncé le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Et elles sont nombreuses : dépôt des liasses fiscales, solde d'impôt sur les sociétés, solde de CVAE. Toutes les dates limites de dépôt des liasses et déclarations assimilées du mois de mai sont repoussées au 30 juin 2020. De quoi laisser du temps aux sociétés et aux experts-comptables pour rassembler l'ensemble des pièces nécessaires pour déclarer correctement leurs impôts.

A noter que les entreprises en difficultés peuvent demander le report du paiement des échéances fiscales du mois de mai. Pour les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires), ce report n'est possible qu'en l'absence de versement de dividendes ou de rachats d'actions jusqu'à fin 2020. Si le report des échéances de déclaration et de paiement est possible, les entreprises qui le peuvent sont toutefois encouragées à accomplir ces démarches dans les délais initialement impartis. Ci-dessous le nouveau calendrier fiscal pour les entreprises.

Calendrier détaillé des nouvelles échéances fiscales des entreprises. © Ministère de l'Action et des Comptes publics

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les échéances déclaratives de mai ont également été reportées pour les particuliers, avec de nouvelles dates limites de dépôt pour la déclaration de revenus 2020.