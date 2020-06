Commerces et lieux ouverts au public : ce qui a rouvert à partir du 2 juin

Piscines, salles de sport, salles de cinéma… Découvrez les activités autorisées à reprendre au cours de la 2e phase de déconfinement qui se terminera le 22 juin prochain.

La bride s'est un peu relâchée. A compter du mardi 2 juin, certains établissements, commerces et lieux, restés fermés après le 11 mai, ont pu rouvrir. La nouvelle carte du déconfinement, dévoilée par le gouvernement le 28 mai dernier, montre une France divisée en deux : les zones oranges (Ile-de-France, Guyane et Mayotte) et les zones vertes (le reste des départements). Si tous les territoires bénéficient des mesures de déconfinement, certaines restrictions demeurent dans les zones oranges où le niveau de circulation du virus est encore élevé et qui font l'objet d'une vigilance particulière. La liste détaillée des commerces et lieux autorisés à rouvrir figure dans un décret publié au Journal officiel le lundi 1er juin. Voilà ce qu'il faut retenir.

Zone verte : ouverture à partir du 2 juin

Zone orange : ouverture à partir du 22 juin.

Les sports collectifs et de contact ainsi que les manifestations sportives restent interdits jusqu'au 22 juin.

Les modalités de réouverture des établissements scolaires dépendent d'une part du type d'établissement et d'autre part de la couleur de la zone dans laquelle se situe le département.

Zone verte Zone orange Ecoles Réouverture progressive dans toutes les écoles avec accueil systématique des élèves, au moins une partie de la semaine Réouverture progressive dans toutes les écoles avec accueil systématique des élèves, au moins une partie de la semaine Collèges Autorisés à accueillir les élèves de la 6e à la 3e Classes de 6e et 5e sont autorisées à rouvrir progressivement Lycées Ouverture de tous les lycées généraux, technologiques et professionnels ; accueil de tous les élèves sur au moins un niveau ; accueil de tous les élèves pour des entretiens pédagogiques individuels. Ouverture des lycées professionnels pour assurer les certifications et pour au minimum un entretien pédagogique individuel ; ouverture des lycées généraux et technologiques pour les entretiens pédagogiques individuels.

NB : l'oral du baccalauréat de français est supprimé sur l'ensemble du territoire. L'épreuve sera validée au moyen du contrôle continu. Une opération d'identification et de prise en charge des élèves "décrocheurs" est lancée à compter du 2 juin.

Pour connaître la date de réouverture de Disneyland Paris, il faut tout d'abord se reporter aux modalités de réouverture des parcs de loisirs. Comme expliqué ci-dessous, en zone orange, où se situe Disneyland Paris, la réouverture n'est possible qu'à compter du 22 juin 2020. "Nous sommes impatients de vous ouvrir à nouveau les portes de Disneyland Paris et de vous communiquer la date de réouverture officielle !", peut-on lire sur le site Internet. Il faut donc encore patienter pour connaître la date de réouverture officielle.

Ikea a annoncé la réouverture de ses 34 magasins français dès le lundi 25 mai 2020. Il était de nouveau possible d'acheter en ligne sur le site Internet d'Ikea depuis le 16 avril dernier. L'enseigne suédoise avait également rouvert la "vente à emporter" depuis le 2 mai et avait, pour l'occasion, fait baisser les tarifs de ce mode de collecte de 14 à 5 euros.

A partir du 2 juin : les salles de spectacle et de théâtre pourront rouvrir en zone verte seulement

A partir du 22 juin : les salles de cinéma rouvriront sur tout le territoire.

Le port du masque est obligatoire dans les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas.

La réouverture des discothèques et salles de jeux fait partie des activités qui restent interdites jusqu'au 22 juin 2020.

Les parcs et les jardins ont obtenu l'autorisation de rouvrir sur l'ensemble du territoire à compter du 30 mai 2020. Le port du masque peut toutefois y être rendu obligatoire par arrêté préfectoral à la demande des maires.

Zone verte : ouverture des établissements, en salle et en terrasse

Zone orange : ouverture des terrasses extérieures et espaces de plein air uniquement. Ouverture possible pour les activités de livraison et de vente à emporter et pour les room service des restaurants d'hôtels.

Un protocole sanitaire très strict doit être respecté dans l'ensemble des établissements avec, entre autres :

10 personnes maximum par table

Distance minimale d'un mètre entre chaque table

Port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements

Consommation debout prohibée dans les bars.

Pour ce qui est de la réouverture des hébergements touristiques (villages vacances, maisons familiales de vacances, auberges collectives et campings) :

Zone verte : ouverture à compter du 2 juin 2020

Zone orange : ouverture à compter du 22 juin 2020

Sur l'ensemble du territoire : les colonies de vacances rouvrent à compter du 22 juin 2020.

Les plages, lacs et plans d'eau rouvrent à compter du 2 juin 2020 dans les mêmes conditions que les parcs et jardins. Le port du masque peut y être rendu obligatoire à la demande du maire.