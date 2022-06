Quels métiers recruteront en 2030 ?

La Dares et l'institut France Stratégie se sont demandés à quoi pourrait ressembler le marché du travail français en 2030. Récapitulatif de leurs projections en infographie.

Quels métiers seront les plus recherchés sur le marché du travail de 2030 ? Quels secteurs continueront d'être touchés par une pénurie de talents ? Quels sont ceux qui auront moins de mal à recruter ? Le rapport Les métiers en 2030, publié en mars 2022 par France Stratégie, institut d'expertise rattaché au Premier ministre, et la Dares, l'institut de statistiques du ministère du Travail, fait le point sur les pistes potentielles et probables. Selon leurs projections, en raison des 462 000 départs à la retraite et 26 000 créations d'emplois, c'est le métier d'agent d'entretien qui recrutera le plus à l'horizon 2030. Il serait suivi des enseignants et des aides à domicile, avec respectivement 329 000 et 305 000 besoins en recrutement. Découvrez le récapitulatif des enseignements du rapport dans l'infographie ci-dessous.