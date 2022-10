Sobriété énergétique des entreprises : ce que l'on sait du plan présenté jeudi

ECONOMIE ENERGIE ENTREPRISE. La Première ministre dévoile la conclusion de la présentation du plan de sobriété énergétique le 6 octobre.

[Mise à jour du mercredi 05 octobre 2022 à 17h42] Quelles obligations pèseront à l'avenir sur les entreprises afin d'atteindre les objectifs de sobriété énergétique fixés par le gouvernement ? Elisabeth Borne doit dévoiler la conclusion de la présentation du plan de sobriété énergétique à partir de 17 heures, jeudi 6 octobre, Porte de Versailles à Paris. Selon les informations d'Europe 1 et du Parisien, l'exécutif prévoit plusieurs mesures majeures pour les entreprises :

Baisse du chauffage dans les bureaux, à 19 degrés maximum, 16 degrés la nuit, et à 8 degrés en cas de fermeture plus de trois consécutifs. Toujours selon la station, le gouvernement va demander aux entreprises de décaler la période de chauffe de quinze jours. Objectif affiché, permettre un gain de 12% sur la consommation. Réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire dans les bureaux, en la limitant aux usages indispensables. Encourager l'engagement des entreprises, via la création d'une plateforme dédiée, sur laquelle figureront des conseils : éteindre l'éclairage extérieur, piloter le chauffage, limiter les déplacements inutiles, etc. Selon le quotidien francilien, une charte a été établie, avec 16 "actions concrètes", réparties en quatre axes : lutte contre le gaspillage, automatisation du chauffage, recours au ferroviaire, optimisations de l'organisation du travail, désignation d'un référent sobriété, établissement d'un plan et présentation auprès du CSE.

Les partenaires sociaux, eux, ont déjà planché sur la question. Le Medef a même transmis à l'exécutif un compte-rendu des discussions. Plusieurs propositions rejoignent celles du gouvernement, comme la régulation de la température dans les bureaux. "Tout le monde a son rôle à jouer, selon ses capacités", avait martelé Elisabeth Borne lors d'une conférence de presse à la mi-septembre. Prenant également la parole, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a rappelé que le plan de sobriété énergétique mis en place depuis le mois de juin vise à réduire de 10% la consommation d'énergie en France. Dans ce cadre, neuf groupes de travail, dont un dédié aux entreprises et à l'organisation du travail, avaient été lancés le 23 juin.

Vers une généralisation du télétravail cet hiver ?

Pour le moment, l'exécutif ne semble pas pencher en faveur d'une généralisation du télétravail pour économiser de l'énergie. Prenant la parole lors d'une conférence de presse dédiée à la crise énergétique ce mercredi 14 septembre, Agnès Pannier-Runacher est restée très vague sur les mesures relatives aux entreprises, mettant en avant le fait qu'elles dépendent des entreprises et des secteurs.

Interrogée sur la généralisation du télétravail, la ministre de la Transition énergétique a mis en avant l'aspect contraignant d'une telle mesure si elle devait être préconisée à toutes les entreprises : "Il faut anticiper la fermeture d'un bâtiment trois jours consécutifs, avec une baisse de température de chauffage. Sinon, la remise en température sur une seule journée fait que vous consommez plus que ce que vous avez économisé." Encore une fois, cela dépend des situations, note Agnès Pannier-Runacher. "Une fermeture des bâtiments, ça n'a pas forcément beaucoup de sens dans un site qui a une bonne isolation thermique, et dont les salariés, eux, sont dans des maisons individuelles qui ne sont pas forcément très bien isolées."

Qu'est-ce qu'un "ambassadeur de la sobriété" ?

Lors de son discours à l'université d'été du Medef le lundi 29 août, Elisabeth Borne a appelé les entreprises à mettre en œuvre une idée proposée par l'organisation patronale : désigner un "ambassadeur sobriété" dans chaque entreprise. "Ce modèle avait bien fonctionné avec les référents Covid", a estimé la Première ministre. Si l'on se base sur ce qu'étaient les référents Covid en entreprise, voici ce qu'il faut savoir sur un ambassadeur de la sobriété :

Il a pour mission de s'assurer de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés.

Son identité et sa mission sont communiquées à l'ensemble du personnel.

Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant.

Quelles sont les pistes envisagées par le Medef ?

Parmi les pistes à l'étude par le Medef : la baisse du chauffage des bureaux en hiver. La température maximale pourrait y être fixée à 19 degrés. Un effort jugé "acceptable pour tout le monde", a estimé Geoffroy Roux de Bézieux. "Ça ne pose pas de problème particulier. Ça permettra des réductions", a déclaré lundi 29 août 2022 sur France Inter le président du Medef.

.@GeoffroyRDB sur la sobriété énergétique dans les entreprises : "On va essayer, on va faire des efforts, tout le monde est dans le même bateau" #le7930inter pic.twitter.com/YofvTFsHfq

L'optimisation des trajets domicile-bureau des collaborateurs est également envisagée pour répondre à cette demande de sobriété énergétique. "Mais il y a une limite, on ne peut pas faire covoiturer tout le monde", juge Geoffroy Roux de Bézieux.

Quant à l'objectif global de sobriété énergétique fixé par le gouvernement à 10% d'économies d'énergie, il n'est "pas impossible" à atteindre, a déclaré le président du Medef. "C'est un effort significatif, mais absolument indispensable parce que ce qu'on veut éviter, c'est le rationnement ou le délestage, c'est-à-dire arrêter la production dans certains cas", a-t-il souligné.

Que prévoit la grande distribution en matière de sobriété énergétique ?

Les patrons de la grande distribution se sont accordé sur un plan de "sobriété énergétique", rendu public le 18 juillet 2022. Signé par Michel-Edouard Leclerc, Alexandre Bompard (Carrefour), Philippe Brochard (Auchan), Vincent Bronsard (Intermarché), Dominique Schelcher (Système U), Tina Schuller (Casino), Guillaume Sénéclauze (Monoprix) et contresigné par la Fédération du commerce et de la distribution et le Conseil national des centres commerciaux, le texte prévoit de déployer à l'automne des "mesures communes et concrètes". Les actions prévues sont les suivantes :

L'extinction des enseignes lumineuses "dès la fermeture du magasin" . Le plan prévoit aussi de "systématiser la baisse d'intensité lumineuse", en réduisant de moitié l'éclairage de la surface de vente avant l'arrivée du public et de 30% lors des "périodes critiques de consommation".

. Le plan prévoit aussi de "systématiser la baisse d'intensité lumineuse", en réduisant de moitié l'éclairage de la surface de vente avant l'arrivée du public et de 30% lors des "périodes critiques de consommation". La coupure du renouvellement d'air la nuit.

Le décalage de la production de glace.

La baisse de la température des points de vente à 17 degrés cet automne et cet hiver, en cas de demande d'une autorité régulatrice.

Quels efforts pour le secteur du logement ?

Dans le cadre du plan global de sobriété énergétique, l'exécutif a lancé le 27 juillet 2022 une concertation avec les acteurs du logement. Ce groupe de travail, composé de représentants des bailleurs publics et privés, de promoteurs, d'associations et de fédérations professionnelles de l'immobilier, doit formuler en septembre ses recommandations à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et à son collègue délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, pour "prendre le chemin d'une réduction de la consommation".

Selon la ministre, le plan de sobriété énergétique dans le secteur du logement devra s'atteler à :

"Faire appliquer, voire faire connaître les réglementations en vigueur", en rappelant d' utiliser la climatisation uniquement lorsque la température intérieure dépasse 26 degrés , et d' activer le chauffage uniquement lorsqu'elle est inférieure à 19 degrés .

, et d' . "Amplifier les dispositifs qui existent et qui marchent." Concernant le chauffage, Ma Prime Rénov doit être étendue à 700 000 logements par an.

Plan #Sobriété : nous réunissons avec @OlivierKlein93 les acteurs du logement. Le bâtiment a un poids non-négligeable dans la consommation énergétique. Notre objectif, cest dencourager une sobriété dusage avec des actions très concrètes sur le chauffage, leau & lélectricité. pic.twitter.com/YFMsQ3D8Gf

Les entreprises pourront-elles être contrôlées ?

Le gouvernement ne prévoit pas pour le moment des contrôler les entreprises à ce sujet. "Ce n'est pas notre état d'esprit du tout. C'est dans l'intérêt des entreprises de réduire leurs dépenses", a affirmé Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le lundi 29 août 2022 sur LCI.

Sobriété énergétique : des sanctions pour les entreprises qui ne feront pas d'efforts ?



@oliviagregoire : "Ce n'est pas notre état d'esprit"



Explications dans #LesMatinsLCI @agindre pic.twitter.com/ASdiP9Kux6