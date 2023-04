Abby lève 1,2 million d'euros pour devenir la plateforme unique des indépendants

La solution Saas veut faire gagner du temps aux entrepreneurs en réunissant en une seule application comptabilité, gestion des paiements, de leur projet client et de leur temps.

Abby annonce ce lundi 24 avril avoir levé 1,2 million d'euros (dont une petite partie de dette) auprès de Yeast, Tomcat Invest, Myrtus Venture et de plusieurs business angels. Solution Saas lancée en avril 2021, la jeune pousse française "accompagne l'entrepreneur indépendant sur trois piliers : les paiements, la comptabilité (gestion du compte bancaire, gestion des taxes…) et la productivité (gestion de tâches, CRM, suivi du temps…)", résume Nicolas Lespinasse. "Pour se structurer, un indépendant a habituellement besoin de différentes applications, fait remarquer le cofondateur. On a pris les 5 ou 10% des fonctionnalités dont l'entrepreneur a vraiment besoin et on les a mis au sein d'une même application."

La jeune pousse, qui revendique 35 000 clients et une croissance mensuelle de 45% sur les huit derniers mois, ne s'est pas arrêtée là. "Dès qu'on a eu de la traction sur l'application, on a créé deux choses supplémentaires, raconte le cofondateur. Une communauté d'entrepreneurs, qui n'est pas réservée à nos clients, avec notamment un groupe Facebook qui compte plus de 40 000 membres, et un serveur Discord, sur lequel les entrepreneurs échangent et travaillent ensemble. Et un axe média, sur lequel les indépendants retrouvent des contenus dont ils ont besoin, cocréés avec des partenaires."

Si la solution est aujourd'hui "gratuite sur la partie facturation et comptabilité", comptez 6 euros par mois (pour un paiement mensuel) pour accéder à des fonctionnalités "plus avancées, tels que la customisation de factures ou la réduction des frais sur les moyens de paiement, détaille Nicolas Lespinasse. C'est 16 euros par mois (toujours pour un paiement mensuel) pour la version pro, dans laquelle on donne accès à la TVA, à la version complète de la gestion de tâche, au CRM et dans laquelle il n'y a plus de frais sur les moyens de paiement." Facturés à l'année, le tarif du premier forfait est fixé à 5 euros par mois et celui de la version pro à 14 euros par mois.

"Les fonds levés vont nous permettre d'investir beaucoup sur l'acquisition, confie le cofondateur. On va aussi continuer à développer le produit, et lancer par exemple une nouvelle offre à destination des gros entrepreneurs indépendants leur permettant notamment de connecter leur expert-comptable à Abby." A cette fin, la start-up compte étoffer ses équipes pour passer de 13 à 18 collaborateurs d'ici la fin de l'année.