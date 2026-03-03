Brown-out : quel est ce nouveau mal qui touche de plus en plus les salariés français

Les salariés français sont de plus en plus nombreux à se sentir concernés par ce phénomène aussi important pour les travailleurs que pour les entreprises.

Dans la famille des syndromes d'épuisement professionnels, je demande le brown-out. Vous connaissez surement déjà le burn-out, c’est-à-dire l'épuisement professionnel lié à une surcharge de travail et à un investissement personnel trop élevé. Il y a également le bore-out qui se présente comme l'exact opposé du burn-out, à savoir un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui et l'absence de satisfaction. Le brown-out est un phénomène différent qui s'inscrit dans ces soucis professionnels.

Bien que souvent qualifié à tort de "maladie professionnelle", le brown-out n'est pas inscrit aux tableaux de la Sécurité sociale. En 2026, sa reconnaissance comme pathologie liée au travail reste soumise à une expertise individuelle devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), exigeant la preuve d'un lien direct avec le travail et un taux d'incapacité permanente partielle ($IPP$) d'au moins 25%.

Cette souffrance au travail se définit comme une perte de sens profonde et durable de l'activité professionnelle. Yohann Marcet, fondateur de Meaning at Work, un centre de recherche et de formation dédié à la question du sens au travail a écrit un livre sur cette thématique avec Etienne Desmet, un psychanalyste spécialisé dans ces thématiques au travail. Baptisé "Brown-out, quand le travail perd son sens", l'ouvrage donne plusieurs éléments pour prévenir ce syndrome qui peut être aussi redoutable pour une entreprise que pour le salarié. Il s'appuie notamment sur les principes de la logothérapie et de l'analyse existentielle.

La première cause du brown-out est souvent un décalage de valeurs entre le salarié et son entreprise. Il peut être lié aux pratiques managériales de l'entreprise comme aux raisons d'être de l'organisation. Ce phénomène est souvent amplifié par un désalignement professionnel. Le salarié se sent inutile ou totalement désintéressé par ses missions. Lorsque ces symptômes sont prouvés, le brown-out s'accompagne souvent d'un manque de reconnaissance et des conflits. L'ensemble de ces raisons conduit le salarié à un désengagement de ses missions.

Le brown-out est un phénomène qui monte et qu'il est important de surveiller dans le monde du travail. Selon l'enquête nationale réalisée par l'institut Toluna "Great Insights 2026 – Dans la tête des salariés français", 28% des travailleurs seraient prêts à quitter leur entreprise à cause d'un manque de sens au travail. De fait, le brown-out apparait naturellement comme un élément à suivre dans la santé mentale de tous les salariés. Pour les entreprises, un salarié démotivé sera nécessairement moins efficace, ce qui peut impacter les résultats.

Pour lutter contre ce phénomène, les auteurs livrent leurs conseils. D'abord identifier la cause, est-elle organisationnelle, éthique ou encore relationnelle ? En se basant sur des études psychologiques, ils livrent une méthodologie qui permet de situer l'ampleur du brown-out chez un salarié. Cette méthodologie permet ensuite d'envisager des solutions.

Dans le volet des solutions, les auteurs insistent sur l'importance de s'interroger pour les managers, quitte à revoir la manière dont les équipes sont encadrées. Il est conseillé de mettre en place des actions concrètes pour que les salariés perçoivent de nouveau l'utilité et la valeur de leurs actions. Le brown-out n'est pas présenté comme une fatalité mais bien comme une alerte pour repenser le monde du travail, avant qu'il ne soit trop tard pour ceux qui en souffriraient déjà.