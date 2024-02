Les télétravailleurs perdent de l'argent sans le savoir, les entreprises en profitent

Nombreux sont les salariés qui apprécient le télétravail, pourtant il peut avoir des inconvénients non négligeables, autres que ne pas réussir à mettre de barrière entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

La crise sanitaire de 2020 a largement contribué à la démocratisation du télétravail. Les télétravailleurs qui représentaient 25% des salariés français en 2017 sont passés à 40% avec la pandémie. Depuis, leur proportion est restée élevée avec 36% de télétravailleurs enregistrés en 2022 selon une étude de Statista et de Malakoff Humanis.

Le télétravail, offrant plus de flexibilité, est souvent perçu comme un avantage pour les salariés. Il leur permet notamment de passer moins de temps dans les transports en commun et de choisir un lieu d'habitation plus éloigné de leur entreprise, leur permettant de faire des économies ou d'avoir accès à un meilleur cadre de vie. Très apprécié des salariés, le télétravail fait d'ailleurs couramment office de monnaie d'échange au moment de la négociation salariale, que ce soit en entretien d'embauche ou en entretien annuel. Pour autant, l'enquête People at Work 2023 menée par l'ADP® Research Institute révèle que le télétravail comporte aussi des inconvénients, pour certains inattendus.

Cette enquête, réalisée auprès de plus de 32 000 actifs dans 17 pays, dont près de 2 000 en France, souligne des disparités importantes concernant la qualité de vie au travail entre télétravailleurs et collaborateurs sur site. En effet, les télétravailleurs sont plus sujets au stress. 78% d'entre eux en ressentent au moins une fois par semaine, contre 69% pour les personnes en présentiel. De plus, ils effectuent en moyenne 7,66 heures supplémentaires non rémunérées par semaine, comparé à 5,06 heures pour ceux qui travaillent sur site.

Cette pression supplémentaire peut avoir un impact sur leur santé mentale et leur bien-être général, mais aussi sur leur rémunération. Si justifier ses heures supplémentaires afin qu'elles soient payées s'avère parfois compliqué pour un salarié qui se déplace au bureau, c'est encore plus vrai pour le salarié qui travaille depuis son domicile, sans collègue pour témoigner de sa présence à son poste.

Concernant la rémunération des télétravailleurs, une autre étude de la société américaine Live Data Technologies, publiée par le Wall Street Journal en ce début d'année tend à montrer qu'ils obtiennent des augmentations moins facilement. Les sondés en télétravail ont été 3,9% à obtenir une augmentation de salaire contre 5,6% des salariés en présentiel.

Cela laisse donc entendre que malgré ses vertus, le télétravail aurait un impact négatif sur la rémunération des salariés, et serait un facteur de discrimination de la part des employeurs. Outre-Atlantique, 9 dirigeants sur 10 avouent favoriser les employés qui viennent au bureau à ceux qui télétravaillent, une tendance qui s'étend peut-être jusqu'en France…