Votre manager est insupportable - ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle

Et si cette mauvaise habitude du manager pouvait en réalité être, pour le salarié, un signe positif.

Près d'un salarié français sur deux estime que son travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, d'après l'IFOP. L'institut Montaigne explique que cette insatisfaction peut être la cause de nombreux différends entre le salarié et l'entreprise : sensation de subir le travail, perte de motivation ou encore démission.

Parfois, le responsable n'arrive simplement pas à utiliser les bons mots pour reconnaître le travail de son salarié. Le manager peut être connu pour ses remarques incessantes et son attitude qui tape sur les nerfs. Pourtant, certains comportements agaçants sont en réalité un très bon signe.

Les managers ont parfois de drôles de façons de montrer leur satisfaction envers leurs employés. Certains indices sont plutôt évidents : on confie de plus en plus de responsabilités, bien au-delà de la fiche de poste initiale, ou on lui demande de former les nouveaux. Mais il y a des signes bien plus subtils.

Par moments, le responsable peut avoir tendance à ne pas lâcher le salarié. Il est fréquemment sollicité, on lui demande souvent son avis lors des réunions stratégiques, il faut qu'il aille aider ses collègues. Puis, le manager n'hésite pas à chercher la petite bête. Il repasse dans le dossier et corrige absolument tout. Ce comportement parfois mal aimé au sein d'une entreprise est en fait une très bonne nouvelle pour le salarié, d'après Suzanne Bates, experte en communication et leadership.

"Un patron qui vous voit comme quelqu'un de prometteur peut vous donner beaucoup de retours, mais pas forcément positifs", détaille-t-elle sur le site Welcome To The Jungle. Selon elle, certains managers font preuve "d'amour vache" envers les employés. Ces responsables estiment les salariés capables de supporter davantage et d'assumer plus de responsabilités. Tous ces signes, même s'ils peuvent paraître anodins, sont révélateurs de la confiance et de l'estime que porte un manager à son employé.

D'après Nathalie Martin, coach en éveil de conscience, il faut ne pas que le salarié hésite à demander des retours. Elle souligne qu'il est essentiel que les employés fassent régulièrement le point sur leurs réalisations. "Notez ce que vous avez fait de bien, ce qui pourrait être corrigé et célébrez chaque petite victoire", conseille-t-elle sur Welcome To The Jungle. Une démarche d'autant plus importante en télétravail, où les moments d'échanges informels se font plus rares.

Mais au-delà du regard des autres, il existe aussi des signaux sur lesquels un salarié peut s'appuyer pour se rassurer : il maîtrise sa charge de travail, il prend le temps de se former et de monter en compétences, il prend des initiatives et apporte de nouvelles idées. Tout cela démontre la capacité du salarié à s'organiser, être réactif, attentif et attentionné.