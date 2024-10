De nombreux Français risquent de perdre des trimestres de retraite s'ils ne remplissent pas vite ce formulaire

L'échéance approche et une erreur pourrait coûter très cher à de nombreux ménages.

Des trimestres de retraite non comptabilisés, des milliers d'euros à rembourser et des versements de pension de retraite suspendus... Autant de situations cauchemardesques que de nombreux Français ont subi cette année. D'autres personnes risquent encore d'en faire les frais à l'avenir si elles n'agissent pas rapidement.

La faute à un bug informatique survenu entre France Travail et la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (Cnav). Ce couac a eu des conséquences financières importantes pour des milliers de personnes. De nombreux chômeurs qui venaient d'atteindre l'âge de la retraite ont continué percevoir des indemnités chômage alors qu'ils auraient dû toucher leur pension de retraite.

Cette situation a entraîné des versements indus que les bénéficiaires ont été contraints de rembourser. Un retraité interrogé par nos confrères du Parisien a dû restituer à France Travail pas moins de 5 000 euros ! Or, tous les nouveaux retraités impactés par ce bug n'ont pas pu percevoir rétroactivement les pensions de retraite, qu'ils auraient dû toucher à la place du chômage. Ces versements étaient tout simplement suspendus par la Cnav. Cependant, la mauvaise transmission des informations entre France Travail et la Cnav a également eu des conséquences plus graves.

En effet, les informations incomplètes dans les dossiers des personnes concernées par le bug ont pu avoir un impact sur le calcul de leur retraite. Les cotisations manquantes ou les situations familiales non mises à jour ont faussé le calcul de leur pension de retraite. Certains trimestres n'ont pas été comptabilisés, ce qui a entraîné une baisse significative de la pension des nouveaux retraités.

Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, France Travail, la Cnav et l'Unédic ont signé une convention mettant en place une nouvelle procédure. Celle-ci vise les chômeurs qui sont à 15 mois de leur retraite. Ces personnes vont recevoir, dès le 1er novembre prochain, un courrier les invitant à compléter leur relevé de carrière via un nouveau service en ligne intitulé "Je complète ma carrière et déclare mes enfants".

Le formulaire à remplir permet de vérifier et de mettre à jour les informations personnelles, professionnelles et familiales de l'assuré. Les femmes, en particulier, doivent veiller à déclarer leurs enfants, car chaque enfant donne droit à 8 trimestres d'assurance supplémentaires, ce qui peut permettre d'atteindre plus rapidement le taux plein pour la retraite.

Une fois le formulaire complété et validé, l'Assurance retraite enverra sous quatre mois une attestation de régularisation de carrière à l'assuré, à France Travail et à l'Unedic. Ce document indiquera l'âge officiel de départ à la retraite et le montant de la pension de retraite.

Les chômeurs qui ne répondront pas à cette première sollicitation recevront un nouveau courrier sept mois avant leur date théorique de départ à la retraite. Ce rappel soulignera l'obligation de fournir l'attestation de régularisation de carrière, sous peine de voir le versement des allocations chômage interrompu ou suspendu.