Et les gagnants de l'édition 2020 des Mooc of the Year sont…

Professionnels et internautes ont distingué les meilleurs Mooc lors d'une cérémonie organisée par Edflex, en partenariat avec le JDN.

Et de quatre pour les Mooc of the Year. Ce jeudi 27 février, Edflex (ex My Mooc) a récompensé pour la 4e année consécutive les meilleures formations en ligne au cours d'une soirée à laquelle ont assisté, outre les nominés, concepteurs, entreprises et responsables de formation. Voici les formations qui ont retenu l'attention du jury, composé de dix professionnels.

"La fabrique de l'aide internationale", meilleur Mooc conçu par une université ou une école

On la doit à l'Université de Liège. La formation en ligne "La fabrique de l'aide internationale", qui fait découvrir les différents aspects de la coopération internationale aux personnes qui s'intéressent à cette thématique, a été élue "meilleur MOOC conçu par une université/école". La simulation parlementaire, avec possibilité de se mettre dans la peau d'un député, chargé de repenser la politique d'aide au développement dans une république fictive (Hopeland), a su séduire le jury.

"Réussir l'accueil et le service en France", élu meilleur Mooc conçu par une entreprise/organisation

Former tous les publics à l'accueil et aux fondamentaux de l'excellence relationnelle, telle est la vocation de "Réussir l'accueil et le service en France", élu meilleur Mooc conçu par une entreprise/organisation. Une formation élaborée par Esprit de Service France qui prend tout son sens dans la perspective des JO 2024.

Laura Lebon, élue serial Moocer de l'année

Avec pas moins de 165 certifications à son actif, Laura Lebon a été distinguée serial Moocer de 2019. Aujourd'hui âgée de 37 ans, cette développeuse a étudié à Tahiti, où elle trouvait que l'éventail de formations proposées n'était pas suffisamment large. Il semblerait qu'elle ait, depuis son retour en France pour des raisons professionnelles, trouvé son bonheur.

"sauvTage : apprendre à sauver une vie à tous les âges", reçoit le coup de cœur des internautes

Avec sa formation en ligne visant à enseigner simplement la procédure de secourisme, l'université de Bretagne Occidentale a obtenu le coup de cœur des internautes avec plus de 16% des voix.

"Trouvetavoie.net" reçoit le grand prix du jury, toutes candidatures confondues

Mieux préparer les élèves de première et de terminale au choix d'orientation, tel est l'objectif affiché par le centre d'égalité des chances de l'Essec, à l'origine de "Trouvetavoie.net". La formation en ligne a déjà bénéficié à 9 000 apprenants.

Et le Mooc de l'année 2019 est… le Mooc Zéro Déchet

C'est le Mouvement Colibris qui remporte le prix du Mooc de l'année 2019, avec son Mooc Zéro Déchet. L'objectif de cette formation en ligne ? Faire connaître les enjeux économiques, écologiques et sociaux liés la réduction des déchets et faire découvrir la nécessité des actions collectives, citoyennes, entrepreneuriales et publiques. Des enjeux dont se préoccupent de plus en plus de monde, à en croire les plus de 40 000 inscriptions déjà totalisées par cette formation.