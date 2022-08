"Carte ticket resto : voici une astuce pour dépasser le plafond"

CARTE TICKET RESTO. Pour régler une addition supérieure à 19 euros en une seule transaction, certains prestataires de titres-restaurant proposent de lier votre carte ticket resto et votre compte bancaire. Comment ça marche ?

[Mise à jour du vendredi 19 août 2022 à 12h53] Fini, le plafond journalier à 38 euros en vigueur pendant la crise sanitaire. Depuis le 1er juillet 2022, les tickets restaurants ont retrouvé leur ancienne limite d'utilisation : 19 euros par jour. Pour vous éviter d'avoir recours à deux moyens de paiement dans le cas d'une addition ou d'un ticket de caisse supérieur à ce plafond, Sodexo, Edenred et Swile vous proposent d'associer votre carte ticket resto à votre compte bancaire. Avec ce système, lors d'un paiement effectué en carte ticket resto, 19 euros sont débités de votre compte titres-restaurant, le reste de votre compte bancaire. Retrouvez ci-dessous les spécificités du dispositif de complément de paiement chez les prestataires qui le proposent :

Le mode d'emploi Sodexo, qui permet de compléter les paiements jusqu'à 30 euros en CB par transaction.

par transaction. Le mode d'emploi Swile, qui permet de définir le montant de dépassement maximal par transaction.

maximal par transaction. Le mode d'emploi Edenred, qui permet de compléter les paiements jusqu'à 50 euros en CB par transaction.

Depuis le décret 2014-294 du 6 mars 2014, les titres restaurants peuvent être émis sur un support papier, mais ils peuvent également prendre une forme dématérialisée. Dans ce cas, le bénéficiaire reçoit une carte à puce qui a le format d'une carte de crédit. Les cartes tickets restaurant existent depuis le 2 avril 2014. Elle est développée sous la marque ticket restaurant par la société Edenred et par d'autres sociétés telle que Up et Sodexo. Son utilisation diffère quelque peu du carnet traditionnel. Fonctionnement, conditions d'utilisation le samedi, le dimanche ou dans les supermarchés, activation, perte… Voici l'essentiel à connaître.

Concernant l'utilisation dominicale, il est nécessaire de se reporter aux conditions d'utilisation de la carte ticket restaurant. Le texte stipule que "l'utilisation de la carte ticket restaurant les dimanches et jours fériés doit faire l'objet d'une autorisation expresse de l'employeur sous son entière responsabilité pour les seuls salariés concernés". Cependant, par dérogation, son utilisation est possible sans restriction dans les restaurants les week-ends et jours fériés jusqu'au 28 février 2022.

Les conditions d'utilisation de la carte ticket restaurant sont explicites concernant son utilisation le samedi. Il est écrit "la carte est utilisable uniquement du lundi au samedi". En théorie, il est donc possible d'utiliser sa carte le samedi, et ce, quel que soit le statut du salarié (cadre au forfait ou Etam travaillant aux 35 heures du lundi au vendredi).

En théorie, la carte ticket restaurant est utilisable le soir. Mais deux éléments importants sont à prendre en compte. D'une part, les restaurants ne sont pas obligés de l'accepter. Certains refusent pour des raisons de comptabilité (le montant versé à 22 heures est crédité sur la recette du lendemain). D'autre part le montant est plafonné à 19 euros (38 euros dans les restaurants jusqu'au 28 février 2022). Conséquence, il n'est pas possible de se passer de sa carte le jeudi midi puis le vendredi midi pour utiliser deux fois 19 euros le vendredi soir…

Le plafond de la carte ticket restaurant est le même que pour les tickets restaurants en papier, à savoir 19 euros par jour. Néanmoins, durant la crise due à l'épidémie de Covid-19, et jusqu'au 28 février 2022, ce plafond est relevé à 38 euros dans les restaurants uniquement. Cela concerne aussi bien la restauration sur place que les livraisons et la vente à emporter, dans les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide, de self-service, les restaurants d'hôtel et les brasseries avec une offre de restauration.

Il est théoriquement possible d'utiliser sa carte ticket restaurant dans les supermarchés (Carrefour, Casino, Monoprix…). Mais attention, les cartes sont plafonnées à 19 euros. Ce montant fait force de loi, il est inscrit dans le Code du travail : "l'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant de dix-neuf euros par jour. Lorsque les titres restaurant sont émis sous forme matérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier".

Il n'est donc pas possible de dépenser plus que cette somme sur 24 heures. Ainsi, si vous dépensez 11 euros dans un restaurant le midi, vous ne pouvez pas utiliser votre carte dans un supermarché pour une somme supérieure à 8 euros. Enfin, comme pour les tickets restaurant au format papier, il n'est pas possible d'utiliser sa carte pour des produits qui ne sont pas d'ordre alimentaire. Les produits éligibles sont reconnus automatiquement lors du passage en caisse.

L'activation de la carte ticket restaurant peut s'effectuer par l'employeur ou par le bénéficiaire. Dans ce cas, celui-ci doit se connecter à son espace personnel sur le site Ticket Restaurant : Edenred. Chaque bénéficiaire reçoit un code confidentiel qui lui est adressé par courrier soit à son domicile, soit sur son lieu de travail.

Le salarié détenteur d'une carte ticket restaurant peut à tout moment consulter le solde. Pour ce faire, trois moyens existent : sur internet via son espace personnel, par téléphone en appelant le centre de relations client ou pas SMS. S'il choisit ce mode de contact, il doit envoyer au 31052 le mot SOLDE suivi d'en espace et de l'identifiant de sa carte (il s'agit d'un numéro à dix chiffres présent au verso de la carte).

Suite à une négligence ou à un vol vous avez perdu votre carte ticket restaurant ? Pas de panique une procédure existe. Les démarches sont propres à chaque opérateur. Pour Edenred, vous pouvez téléphoner au 01 78 91 74 10, le centre de relation clients. Vous pouvez également vous connecter sur votre espace personnel en particulier sur la rubrique "carte perdue ou volée". Pour Up, un formulaire de contact est accessible ici. Pour Sodexo, le numéro de téléphone est le 09 69 39 77 47.

Certaines entreprises décident de passer des tickets restaurant au format papier à la carte ticket restaurant. Pour autant, il ne s'agit pas d'une obligation légale. Une entreprise peut tout à fait garder le carnet traditionnel. Le décret n°2014-294 du 6 mars 2014 "relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres restaurant" est à cet égard explicite : "Les titres restaurant peuvent être émis sur un format papier ou sous forme matérialisée". En revanche, lorsqu'une entreprise opte pour la carte ticket restaurant, tous les bénéficiaires sont concernés. Un salarié ne peut pas demander de garder son ticket traditionnel au format papier.