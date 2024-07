Vous serez bientôt filmé à l'intérieur de votre voiture quand vous conduisez

La sécurité routière franchit une nouvelle étape. Les voitures en Europe doivent désormais être équipées de caméras.

L'évolution des technologies automobiles a toujours été étroitement liée à l'amélioration de la sécurité routière. Depuis les années 1950, l'industrie automobile n'a cessé de développer des équipements de sécurité toujours plus sophistiqués. La ceinture de sécurité, rendue obligatoire en France en 1973 pour les sièges avant et en 1990 pour les sièges arrière, a marqué le début d'une longue série d'innovations. Les airbags, l'ABS (système antiblocage des roues), l'ESP (contrôle électronique de stabilité) ont suivi, chacun apportant une couche supplémentaire de protection aux occupants des véhicules.

Plus récemment, les constructeurs ont intégré des systèmes d'aide à la conduite de plus en plus avancés. Les détecteurs de franchissement de ligne, les régulateurs de vitesse adaptatifs, ou encore les systèmes de freinage d'urgence automatique sont devenus monnaie courante sur de nombreux modèles. Ces technologies, en assistant le conducteur dans sa tâche, ont permis de réduire significativement le nombre d'accidents dus à l'erreur humaine.

Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit dans cette histoire avec l'introduction d'un dispositif révolutionnaire : le système avancé d'avertissement de distraction du conducteur, également connu sous son acronyme anglais ADDW (Advanced Driver Distraction Warning).

C'est dans ce contexte que l'Union européenne a décidé de franchir une nouvelle étape. Le Règlement général de sécurité 2 (GSR2), entré en vigueur le 7 juillet 2024, impose l'installation d'un système ADDW dans tous les nouveaux modèles de voitures construits en Europe. Cette mesure s'inscrit dans une série de nouvelles réglementations visant à améliorer la sécurité routière.

Mais comment fonctionne concrètement ce système ADDW ? Il s'agit d'une caméra installée derrière le volant, capable d'analyser le regard du conducteur pour mesurer sa concentration sur la route et détecter les risques de somnolence. Le système s'active automatiquement dès que le véhicule atteint une vitesse de 20 km/h et commence à mesurer l'état du conducteur, de jour comme de nuit.

Si le conducteur quitte la route des yeux pendant plus de 6 secondes entre 20 et 49 km/h, ou pendant plus de 3,5 secondes à une vitesse supérieure à 50 km/h, le système émet un avertissement visuel et sonore. L'avertissement visuel peut prendre la forme d'un voyant lumineux ou d'un message contextuel, tandis que l'avertissement sonore doit être suffisamment long pour être compris par le conducteur.

Le système ADDW n'est qu'une des nombreuses mesures comprises dans le Règlement général de sécurité 2. D'autres dispositifs de sécurité sont également rendus obligatoires, tels qu'un système de freinage d'urgence automatique, un assistant de maintien de voie, un système intelligent d'adaptation de la vitesse, ou encore une boîte noire enregistrant les données du véhicule en cas d'accident.