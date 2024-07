Cette solution à 30 euros empêche les voleurs de repérer les maisons vides pendant les vacances

Des volets fermés, pas de lumière la nuit... un autre signe indique de façon encore plus évidente un domicile inoccupé, mais il est assez facile d'y remédier.

La crainte des cambriolages accompagne souvent les vacanciers sur le départ. Plusieurs signes peuvent indiquer leur absence du domicile à des personnes malveillantes, mais il existe une solution simple pour le plus évident d'entre eux.

Les cambrioleurs sont la plupart du temps méthodiques. Ils ne se contentent pas de choisir une maison au hasard. Certains fouillent les poubelles pour repérer des achats d'objets de valeur et repèrent des semaines voire des mois à l'avance les habitudes de leurs potentielles victimes pour savoir quand elles s'absentent.

En période de vacances, l'absence devient plus facilement repérable. Parmi les signes les plus révélateurs d'une maison inoccupée, on retrouve les volets fermés en permanence et l'absence de lumière à la nuit tombée. Toutefois, un autre détail encore plus flagrant trahit l'absence, et pire encore, l'absence de longue durée : c'est l'accumulation de courrier dans la boîte aux lettres. Cependant, pour ce problème, une solution adaptée existe.

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un voisin bienveillant ou des proches disponibles pour venir relever son courrier durant les vacances. La Poste propose bien une solution de transfert temporaire pour recevoir son courrier sur son lieu de vacances, mais ce n'est pas pratique si l'on ne reste pas au même endroit. Alors pour les personnes qui n'attendent pas un courrier urgent, le plus simple est de faire appel à un autre service de La Poste : la garde du courrier. concrtètement, La Poste ne vous distribue pas le courrier qui vous est adressé pendant une période donnée.

Le service de garde du courrier de La Poste est simple à mettre en place. Il suffit de se rendre dans un bureau de poste ou de souscrire en ligne pour en bénéficier. La durée du contrat peut être adaptée selon ses besoins, allant de quelques jours à deux mois. A la fin de la période convenue, pas besoin de venir au bureau de poste, le courrier est renvoyé directement dans la boîte aux lettres par le facteur. A noter que les colis ne sont pas pris en charge par ce service et que courriers recommandés ne peuvent pas être conservés plus de 15 jours, passé ce délai ils sont retournés à leur expéditeur. Par ailleurs, dans le cas d'un retour de vacances anticipé, il est possible de récupérer son courrier en avance, cette fois-ci en se rendant en agence.

Pour faire garder son courrier en lieu sûr et éviter que sa boîte aux lettres ne se remplisse, il faut débourser 30 euros auprès de La Poste, un tarif unique. Néanmoins, une solution gratuite est recommandée en complément et peut dans certains cas suffire si l'on ne reçoit pas beaucoup de courrier : le stop pub. Un départ en vacances est plus que jamais l'occasion d'apposer cet autocollant sur sa boîte aux lettres car les personnes qui distribuent les publicités sans enveloppe ne dépendent pas de La Poste. Cet autocollant permet de leur indiquer clairement que l'on ne souhaite pas recevoir de publicité.