Chèque cadeau : hausse exceptionnelle du plafond

Outil de fidélisation des salariés et des clients, le chèque cadeau est un avantage intéressant pour ses bénéficiaires. Comment s'en servir ?

[Mise à jour du mercredi 1er décembre 2021 à 11h17] Pour Noël 2021, le plafond des chèques cadeaux va être exceptionnellement rehaussé. Il s'agit du plafond qui permet aux entreprises d'être exonérées de cotisations sociales lorsqu'elles offrent des chèques cadeaux à leurs salariés. Pour tous ceux remis d'ici la fin de l'année 2021, le plafond passe ainsi de 171,4 euros à 250 euros.

Qu'est-ce qu'un chèque cadeau ?

Le chèque cadeau est un avantage offert par les entreprises à leurs salariés, et plus rarement à des personnes externes à l’entreprise. Il prend la forme d’un moyen de paiement au montant fixe, utilisable dans de nombreuses enseignes. Ce bon d’achat prépayé peut s’échanger contre des produits divers, selon les conditions prévues par l’entreprise. Il est mis en place par l’employeur directement, ou par le comité social et économique (CSE). Le chèque cadeau se distribue sous format papier ou format dématérialisé.

Qui a droit aux chèques cadeaux ?

Le chèque cadeau s’adresse en priorité aux salariés, mais d’autres catégories y ont aussi droit : les dirigeants assimilés salariés, les stagiaires, et même les clients de l’entreprise à l’occasion de négociations commerciales ou de défis marketing. Selon les cas, l’entreprise couvre entièrement le bon d’achat ou juste une partie. Avec cette seconde option, le salarié doit compléter une partie du chèque cadeau proposé par son entreprise.

Les salariés bénéficiaires doivent être concernés par l'événement auquel correspond le chèque cadeau. Par exemple, ils doivent avoir des enfants pour recevoir des chèques cadeaux dans le cadre du Noël des enfants ou de la fête des pères ou des mères.

Le chèque cadeau n’est pas obligatoire, mais optionnel. Un salarié n’est pas tenu d’accepter les chèques couverts partiellement par son entreprise. Les dirigeants ou les CSE achètent les chèques auprès de prestataires spécialisés : par correspondance sur catalogue ou par Internet, ainsi que dans les points de vente des émetteurs ou partenaires.

Où utiliser un chèque cadeau ?

Les bénéficiaires des chèques cadeaux peuvent les utiliser dans toutes les enseignes qui les acceptent. Parfois, le bon d’achat est spécifique à un réseau. Souvent, il est accepté dans de multiples commerces différents. Un chèque cadeau peut même être utilisé lors d’un achat en ligne si le site est affilié à l’entreprise ayant émis le chèque !

Chèque cadeau périmé : que faire ?

Le chèque cadeau est généralement associé à une période de validité, et doit donc être utilisé avant la date limite indiquée. Toutefois, en raison de la pandémie et de ses confinements répétés, la plupart des émetteurs ont décidé d’étendre de plusieurs mois leur période de validité. Une mesure exceptionnelle. En temps normal, un chèque périmé est perdu, à moins d’avoir été échangé à temps par le CSE contre un chèque valide.

Chèque cadeau Urssaf

L’Urssaf prévoit une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les chèques cadeaux à condition que leur montant par salarié au cours de l’année ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale : 171,4 euros en 2021. Mais pour les chèques versés entre fin novembre et fin décembre 2021, le plafond est rehaussé à 250 euros.

Au-delà, les charges sont dues sauf si le bon d'achat a été donné lors d'un événement précis : naissance, fête des Mères et Pères, départ en retraite, mariage, pacs, rentrée scolaire, etc. En 2020, le plafond avait été exceptionnellement doublé, passant à 342,8 euros.

Les chèques TirGroupé de Sodexo sont utilisables sur les sites e-commerce de l’ensemble des enseignes partenaires de ce bon d’achat. Parmi elles, on compte la plupart des grands distributeurs et magasins spécialisés : Auchan, Carrefour, Fnac, Géant Casino, Système U, Décathlon, Leroy Merlin, Darty, 3 Suisses, Nature & Découvertes, et bien d’autres.

Chèque cadeau Cadhoc

Les chèques cadeaux Cadhoc du groupe Up, dits UpCadhoc, sont également utilisables dans des centaines d’enseignes. Ils sont soit directement activés par l’entreprise, soit activés sur le Web par les bénéficiaires, après avoir créé leur espace en ligne.