Dividende salarié : obligatoire en 2023, pourquoi les grands groupes disent "non"

DIVIDENDE SALARIE. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation, le gouvernement veut obliger les entreprises à verser des dividendes à leurs salariés. La plupart des grands groupes s'y opposent.

[Mise à jour du jeudi 15 décembre 2022 à 17h38] Face à l'inflation galopante, le gouvernement ne souhaite pas imposer une augmentation générale des salaires. En revanche, l'exécutif compte obliger, en 2023, les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires, à en allouer également à leurs salariés. Une façon de soutenir le pouvoir d'achat des Français face à la flambée du coût de la vie, sans pour autant contraindre les entreprises, elles aussi frappées par l'inflation des prix de l'énergie, à augmenter leurs charges.

Si la décision ne satisfait pas les syndicats, qui préféreraient une hausse globale des rémunérations, elle ne suscite pas non plus l'engouement des organisations patronales. Mercredi 14 décembre, le directeur général de l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP), Jean-Luc Matt a exprimé son scepticisme. D'après lui, les 114 grands groupes qui composent son association, comme Air France KLM, Carrefour, Danone ou Société Générale, se montrent déjà "exemplaires en matière de redistribution des bénéfices réalisés par l'entreprise". Selon Jean-Luc Matt, "108 milliards d'euros ont été versés par ses adhérentes à leurs 2,1 million de salariés : 100 milliards de rémunérations brutes, 6,3 milliards de participation et d'intéressement et 2,3 milliards pour les salariés actionnaires" détaille le directeur de l'AFEP. Un chiffre corroboré par la fondation IFRAP, qui estime dans sa dernière étude sur les dividendes salariés, que les entreprises françaises versent en moyenne 66,8% de leurs dividendes à leurs salariés.

L'Afep n'est pas le seul organisme réfractaire au dividende salarié. Au début du mois de novembre, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, s'était montré défavorable à l'idée de "revoir les dispositifs existants". Le président de la Confédération des PME François Asselin, considère lui qu'on mélange tout avec cette terminologie de dividende salarié : celui qui porte le risque, et qui est potentiellement rémunéré par le dividende pour cela, et les salariés qui ne portent pas le risque".

Pour rappel, la mise en place d'un dividende salarié était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Depuis plusieurs semaines, différents membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ont affirmé qu'un texte de loi sur le sujet devrait être présenté au Parlement au début de l'année 2023.

Dividende salarié : quelles entreprises sont concernées ?

Concrètement, toutes les entreprises, "petites ou grandes", versant des dividendes aux actionnaires devront attribuer à leurs salariés "un équivalent dividende sous forme de prime, de participation ou d'intéressement obligatoire" a expliqué le ministre de l'Economie, Bruno le Maire, dans une interview accordée au Parisien, en novembre 2022.

Une seconde mesure est en préparation concernant cette fois "les entreprises enregistrant des superprofits : à savoir les sociétés qui réalisent plus de 20% de profits par rapport à la moyenne des 5 dernières années ou qui versent 20% de dividendes de plus que la moyenne des 5 dernières années" a indiqué le locataire de Bercy. Dans ce cas précis, les firmes qui font des "superprofits" et des "superbénéfices" devront mettre en place une "superparticipation" pour les salariés. In fine, l'idée est de faire en sorte que "les salariés puissent devenir un peu propriétaires de leurs outils de travail" avait ajouté, toujours en novembre, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Et d'ajouter qu'une concertation "est toujours en cours avec les partenaires sociaux et que les conclusions seront données le 30 janvier 2023".