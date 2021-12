Aria lève 4 millions d'euros pour payer vos freelances en 24 heures

Grâce à un pivot vers le BtoB, pour s'adresser directement aux ESN et marketplaces de freelances, la start-up séduit les investisseurs. Elle compte doubler ses effectifs en 2022.

Pour sa première levée de fonds, la plateforme Saas Aria séduit Otium Capital et les business angels Arthur Waller, Oleg Tscheltzoff et Michael Diguet. Aux 4 millions levés s'ajoutent 8 millions de dette. Nous vous parlions déjà d'Aria en juin 2020, à l'époque où la start-up proposait à quelques 1 000 freelances de recevoir un salaire mensuel fixe. Aria a finalement choisi de s'adresser aux entreprises. "Nous avons pivoté vers une logique BtoB il y a douze mois", explique Clément Carrier, co-fondateur et CEO. Plus particulièrement, la start-up s'adresse aux marketplaces et aux ESN qui se font intermédiaires entre les freelances et les entreprises. Cette décision s'accompagne d'un changement de cible : Aria est en effet passé des livreurs et chauffeurs en freelance à des profils plus qualifiés.

Pourquoi les freelances ? "Demain les boites auront un mix beaucoup plus en faveur des freelances qu'auparavant parce qu'ils sont très qualifiés, ils se forment très régulièrement et ils apportent beaucoup de flexibilité", répond le CEO d'Aria. Pour éviter de faire attendre ces chers talents mais aussi afin de les attirer, Aria avance le montant de leurs factures. Aujourd'hui, elle gère les paiements de 8 500 d'entre eux.

Aria traite la facture en 24 heures dans 98% des cas

Comment ça marche ? "A la fin du mois, l'entreprise nous transmet toutes les factures envoyées par les freelances qu'elle a placés chez ses clients et nous donne un délai de paiement indicatif", explique le CEO et co-fondateur. Aria traite ensuite la facture en 24 heures "dans 98% des cas, selon les estimations de la jeune pousse. Le reste se fait dans les 48 heures." L'usage est manuel pour ceux qui le veulent, c'est-à-dire qu'il est possible de rentrer les factures une par une sur une application web. Pour les clients qui gèrent de plus gros flux, Aria a développé une API qui permet d'automatiser le transfert. Quant aux tarifs, "nous prenons une commission qui dépend du volume de factures confiées par notre client, des entreprises qui font appel aux freelances et du délai sur lequel nous devons avancer les frais", détaille le CEO. Cette commission est comprise entre 1 et 3%, grand maximum 4%.

"On accompagne nos clients qui souhaitent aller en Europe"

Quid des fonds levés ? "Pour le moment, on va accompagner nos clients qui souhaitent aller en Europe", précise Clément Carrier, insistant sur le fait qu'une activité à l'échelle du continent est uniquement envisageable pour répondre aux besoins de ses clients actuels mais qu'Aria ne se lance pas (encore ?) sur le marché européen. Les 4 millions levés permettront également à la jeune pousse de recruter. "Aujourd'hui nous sommes quinze. Dans six mois, nous voulons doubler nos effectifs. Notre head of sales arrive en janvier." Quant aux 8 millions de dette, ils financeront les avances.