Info JDN : la demande de recruteurs explose en France

Depuis janvier 2019, le nombre d'offres d'emplois pour le métier de responsable et de chargé de recrutement a été multiplié par quatre, selon les dernières données de LinkedIn.

Agriculture, hôtellerie-restauration, services à la personne… La reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus s'accompagne de forts besoins en recrutement dans de nombreux secteurs, comme le relevait la dernière étude sur les Besoins en main d'œuvre de Pôle emploi. Les ressources humaines ne sont pas épargnées. Entre janvier 2019 et avril 2022, le nombre d'offres d'emploi pour les métiers de responsable ou de chargé de recrutement a explosé. Il a été multiplié par 4,3 en France, révèle LinkedIn.

"Recruteur", "chargé de recrutement", "recruteur technique", "spécialiste en acquisition de talents"… Au total, 389 offres d'emploi ont été déposées sur la version française de la plateforme américaine en avril 2022, après un pic à 492 publications le mois précédent, contre 90 offres seulement en janvier 2019.

La tendance est identique chez nos voisins européens. En Allemagne, les offres d'emploi ont été multipliées par 5,9 entre janvier 2019 et avril 2022. En Espagne, les publications ont été multipliées par 4,2.

Une guerre des talents qui fait grimper les salaires

Pour rappel, le chargé de recrutement met en pratique la politique définie par la direction des ressources humaines. Ses missions consistent à rédiger les offres d'emploi, trier les candidatures et effectuer les premiers entretiens d'embauche. "Ces professionnels jouent un rôle essentiel pour accompagner les entreprises dans ce contexte de reprise économique, alors même que le marché de l'emploi reste tendu, souligne Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France. Tandis que les entreprises s'efforcent de trouver les compétences dont elles ont besoin, on n'a jamais autant compté sur les recruteurs pour qu'ils puissent constituer de nouveaux viviers de talents et attirer les meilleurs candidats."

Cofondateur de CleverConnect, plateforme spécialisée dans l'accompagnement au recrutement pour les entreprises, Louis Coulon n'est pas surpris. "Jusqu'ici, le métier n'était pas valorisé : il était vu comme une fonction support et donc, peu attractif, affirme-t-il. Or, avec la crise de recrutement que nous connaissons actuellement, on se rend compte qu'il s'agit en réalité d'une fonction stratégique."

Le métier de chargé de recrutement est arrivé en neuvième position des 25 métiers en croissance en France en 2022, a dévoilé LinkedIn en janvier dernier. Entre 2020 et 2021, le nombre d'embauches s'est accru de 32%. Technologies et services de l'information, cabinets de recrutement et Internet constituent les secteurs les plus représentés.

L'enjeu de concurrence est tel que le salaire d'un chargé de recrutement devrait être amené à augmenter par rapport à l'an dernier : +8% pour un débutant, +14% pour les profils plus expérimentés, selon le guide des salaires Robert Half 2022. Pour Louis Coulon, cette tendance ne constitue qu'un "effet de rattrapage", les chargés de recrutement étant parmi les fonctions les moins bien rémunérées.

Pour le cofondateur de CleverConnect, les entreprises "doivent se réinventer", en misant davantage sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. "C'est un enjeu primordial, car les chargés de recrutement ont des horaires très larges, puisqu'ils s'adaptent aux disponibilités des candidats, indique-t-il. Les entreprises doivent donc réfléchir à la mise en place d'outils permettant de les soulager."