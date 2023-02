Crew lève 2,3 millions de dollars pour lancer son CRM de recrutement

L'outil développé par la start-up française veut aller plus loin que la simple gestion de candidatures. Sa solution est lancée publiquement ce 14 février.

La jeune pousse française Crew annonce ce 14 février avoir bouclé un premier tour de table de 2,3 millions de dollars en equity, soit 2,14 millions d'euros à l'heure où nous écrivons ces lignes, mené par Rebel Fund, Secret Fund et Kima Ventures. Plusieurs business angels prennent part à l'opération, dont Paul Forster (cofondateur d'Indeed), Phillip Chambers (cofondateur de Peakon, une société de Workday), Nicolas Marchais (vice-président des ventes chez Spendesk), Sam Edelson (directeur des produits chez Airbnb), Christian Reber (cofondateur de Pitch et Superlist), Behzod Sirjani (de Slack et Reforge), Nick Caldwell (ancien vice-président de l'ingénierie chez Twitter et Hubspot) et Olivier Bonnet (directeur technique chez Blablacar).

Fondée en septembre 2020 par Amine Skalli chez eFounders, Crew est rejointe peu après par Ruben Gueunoun avec un statut de late founder. Elle revendique un outil de CRM (customer relationship management) de recrutement "tout en un", qui va plus loin que la simple gestion de candidatures permise par les ATS (applicant tracking system). "En plus d'un ATS, nous sommes aussi un outil de chasse qui permet de faire de l'automatisation de message et un CRM au sens de l'entretien de la relation avec les candidats, présente Ruben Gueunoun. Notre outil permet de conserver des fiches talents qui emmagasinent l'historique des échanges passés avec les candidats et les données les concernant. Il offre aussi la possibilité de se créer des rappels pour recontacter certains profils tous les six mois… Ou d'établir une liste des meilleurs candidats rencontré sur l'année écoulée, par exemple." Une fonctionnalité analytique est également intégrée à l'outil de recrutement.

"On pense le recrutement comme quelque chose qui concerne toutes les équipes, et pas seulement les recruteurs, avance le cofondateur et CRO. Crew a été pensé comme un outil de collaboration sur le recrutement qui centralise l'information et permet de fluidifier les échanges." Ainsi, la jeune pousse propose trois tarifs selon le profils de l'utilisateur, comme détaillé dans l'image ci-dessous.

© Capture écran Crew

En parallèle de cette levée de fonds d'amorçage, Crew lance publiquement son outil, qui fonctionnait depuis un an et demi en bêta fermée pour 100 entreprises utilisatrices, parmi lesquelles WeWard, Memo Bank et Joko. La start-up cible pour le moment les entreprises de moins de 200 salariés, en recrutement constant et qui convoitent des profils pénuriques, l'outil étant particulièrement spécialisé sur la chasse. Lancée à l'international "dès le début", Crew dit par ailleurs avoir " vocation à se concentrer sur l'Europe et les Etats-Unis".

Grâce aux fonds levés, Crew compte investir en R&D et se pencher sur l'IA. Constituée de dix personnes, la jeune pousse de l'e-RH pourrait voir ses effectifs s'étoffer dans les mois à venir, bien que le cofondateur préfère se montrer prudent à ce sujet.