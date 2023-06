Pour être crédible lors d'un entretien d'embauche, vous devez connaître ces infos sur l'entreprise et le recruteur

De nombreux recruteurs déplorent le manque de préparation des candidats en entretien d'embauche. Pour éviter de faire mauvaise impression, voici les informations à maîtriser.

A en croire les recruteurs, le manque de préparation est un véritable fléau en entretien d'embauche qui peut suffire à décrédibiliser les meilleurs des candidats. Afin d'éviter cette erreur, découvrez les informations que vous devez impérativement rechercher avant le jour J.

5 infos à maîtriser sur l'entreprise

Vous avez décroché l'entretien pour le poste de vos rêves, mais il reste encore quelques efforts à fournir... Si lire attentivement l'annonce est primordial pour comprendre les attentes liées au poste, il est également nécessaire de faire quelques recherches sur l'entreprise. Sébastien Paronneau, manager exécutif senior chez le célèbre cabinet de recrutement Michael Page, nous a livré au moins cinq éléments clés à maîtriser :

le nom du PDG

la date de création de l'entreprise

son chiffre d'affaires annuel

son effectif

son actualité

De ce fait, n'oubliez pas de jeter un œil à Google Actualités avant votre entretien. Vous découvrirez peut-être le déploiement d'une nouvelle activité, un investissement réalisé… Toutefois, être bien renseigné ne doit pas vous empêcher de poser des questions, mais vous servir à en poser de meilleures. Pour la forme, Sébastien Paronneau conseille d'éviter les affirmations de faits ou de chiffres qui pourraient paraître maladroites et invite à demander une confirmation à votre interlocuteur. A titre d'exemple, au lieu de dire "j'ai lu que vous étiez 550 salariés", il suggère : "j'ai lu que vous étiez 550 salariés, est-ce que ce chiffre a évolué ?"

Ne pas avoir peur de d'épier le recruteur

Se renseigner sur l'entreprise est déjà un bon point, mais il ne faut surtout pas oublier de se renseigner sur la personne qui nous reçoit : poste actuel, missions au sein de l'entreprise, ensemble du parcours... Sur ce point, le manager exécutif de Michael Page nous rassure : vous pouvez regarder le profil d'un recruteur sur LinkedIn avant de le rencontrer, et c'est même vivement conseillé ! Pour lui et d'autres spécialistes du recrutement interrogés, c'est une preuve de sérieux et de motivation. Toutefois, afin de ne pas paraître intrusif, limitez-vous aux réseaux sociaux professionnels. Si vous avez de la chance, vous vous découvrirez des points communs avec votre recruteur qui pourront enrichir vos échanges le jour de l'entretien.