Emploi tech : la fin de l'euphorie ?

Comment se porte le marché de l'emploi tech au 2ème trimestre ? Quels sont les profils les plus convoités par les recruteurs ? En partenariat avec Adecco Analytics et Akkodis, le JDN dévoile la deuxième édition de son baromètre en infographie.

Après cinq trimestres records, le secteur ayant connu un effet de rattrapage post-Covid, les besoins en recrutement tech semblent revenir à la normale. Avec presque 160 000 offres publiées au 2e trimestre 2023, le marché (en net repli de 21% sur un trimestre, 33% sur un an) retrouve des volumes comparables à ceux de 2021 et 2019. Cette décrue, qui s'observe sur l'ensemble des régions de l'Hexagone, frappe également de manière uniforme chacun des dix métiers avec le plus d'offres. Découvrez le reste des enseignements de cette deuxième édition du baromètre des emplois tech dans l'infographie ci-dessous.

© JDN

Avec l'aide de Textkernel, Adecco Analytics capte et analyse depuis 2018 des millions d'offres d'emploi issues de 11 000 sources de recrutement. Ces annonces sont systématiquement dédoublonnées, localisées, sectorisées et qualifiées par métier et attendus employeurs, précise la filiale du groupe de solutions en ressources humaines Adecco. Pour réaliser ce baromètre, le JDN et Adecco Analytics ont sélectionné 174 métiers tech.