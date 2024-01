Un quart des salariés sont dans l'illégalité au travail plusieurs fois par semaine mais ne s'en rendent pas compte

Le monde du travail des salariés du privé est régi par des lois, des ordonnances et des décrets réunis dans le code du travail. Il couvre des domaines variés comme l'hygiène, la santé ou la sécurité au travail.

En France, le droit du travail est un ensemble de règles juridiques qui encadrent les relations entre les employeurs et les salariés. Il a pour objectif, entre autres, de protéger les salariés et de garantir leurs droits, en matière de rémunération, de durée du travail, de congés, etc. Nombre de ces règles sont regroupées dans le code du travail.

Ce dernier liste notamment une réglementation détaillée en ce qui concerne l'hygiène au travail. L'employeur doit ainsi mettre à la disposition des salariés un lieu pour leur permettre de prendre leur repas dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Au-dessus de 50 salariés, les dispositions en place indiquent que ce local prévu pour la restauration doit inclure obligatoirement : un réfrigérateur pour conserver ces aliments, un moyen pour réchauffer les plats, un robinet d'eau potable et des sièges et des tables en nombre suffisants.

Pour prendre leur repas, les salariés disposent d'une durée définie par le code du travail. "Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives." La convention collective ou un accord collectif peut fixer un temps de pause supérieur.

Autre particularité méconnue inscrite dans le code du travail, l'article R4228-19 dispose qu'"Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail". Pour des raisons d'hygiènes, en France, manger à son bureau devant son ordinateur est donc en principe illégal. D'après Camille Vanneau, avocate intervenant en droit du travail, un salarié pourrait recevoir une sanction disciplinaire "si un local est mis à disposition et si son employeur l'a informé par une note interne ou dans le règlement intérieur de l'impossibilité de prendre sa pause déjeuner à son poste de travail".

Une disposition surprenante pour les employés travaillent dans des bureaux, car comme l'explique Camille Vanneau "avec le Covid beaucoup d'entreprises ont pris des locaux plus petits, et n'ont pas forcément de local à disposition". La pratique semble fréquente d'après le sondage réalisé par Régions Job en 2019 auprès de plus 1 000 actifs en poste. Une majorité d'entre-eux mangent à la cantine ou dans la salle de pause. Mais 24% des personnes interrogés prennent leur repas devant leur ordinateur plusieurs fois par semaine.