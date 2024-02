Tapis rouge, smoking, people... Cette entreprise recrute 1000 personnes pour côtoyer des stars

Cet événement à la renommée internationale attire tous les ans au mois de mai des milliers de participants dans le sud de la France.

En 2024, il n'y pas que les Jeux Olympiques. Cette année, plusieurs événements placeront la France sous le feu des projecteurs, comme Roland-Garros, le Tour de France ou le 80e anniversaire du débarquement, entre autre. Car la filière de l'événementiel dans l'hexagone pèse lourd. D'après les chiffres de l'Union française des métiers de l'événement, 77 millions de personnes participent tous les ans à un événement professionnel, culturel ou institutionnel. Cette activité permet de générer 65 milliards de chiffres d'affaires et 455 000 emplois directs et indirects chaque année.

Et c'est pour l'une de ces manifestations que la société Randstad recrute 1 000 personnes. Rien de moins. Il faut dire que ce festival de dimension international attire chaque année 40 000 participants, dont 4 000 journalistes, ainsi que des professionnels et des stars internationales. Et cet événement, c'est le 77e festival de Cannes. "71% des salariés qui ont travaillé avec nous l'année dernière, reviennent", explique Ouahiba Boumendjel, responsable de compte chez Randstad.

Pour cet événement, la société recherche majoritairement des hôtes et des hôtesses pour accueillir les festivaliers, contrôler leur badge ou les placer dans les salles de projection. Aucun diplôme, ni formation spécifique ne sont demandés, mais un niveau d'anglais a minima courant est obligatoire ainsi qu'un sens du relationnel et du contact. D'autres personnes avec des compétences spécifiques sont également embauchées pour accompagner des journalistes, gérer la billetterie, des manutentionnaires, des coursiers moto ou même pour faire partie de l'équipe "anti-selfie". Cette dernière vise à faire respecter la règle interdisant de prendre des selfies sur les marches pour fluidifier l'entrée du festival.

Les contrats proposés sont des CDD, rémunérés au Smic horaire, du 14 au 25 mai pour la majorité d'entre eux. "Si une personne nous dit qu'elle ne peut pas travailler durant deux jours, elle ne sera pas prise. Il faut vraiment être disponible durant toute la durée du festival", insiste Ouahiba Boumendjel, la responsable du recrutement.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature sur le site de Randstad jusqu'à la première semaine d'avril. Elles doivent disposer d'une solution d'hébergement sur place et être flexibles sur les horaires. Sur le site, elles doivent certifier ne pas être liées à un employeur par une clause d'exclusivité ni être en période de congés. Après un premier appel téléphonique, elles passeront une session de recrutement, puis une formation avant le début du festival. En tout cas, l'opportunité de travailler sur cette manifestation attire. L'année dernière, l'agence avait reçu plus de 3 000 candidatures de toute la France, et même de l'étranger.