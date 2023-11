Tickets restaurant : dépensez plus de 25 euros par jour grâce à cette astuce toute simple

La limite de paiement en ticket restaurant est actuellement fixée à 25 euros par jour ouvré mais il existe une astuce pour la dépasser...

En 2022, la réglementation concernant l'utilisation des titres restaurant s'est assouplie, mais reste insatisfaisante pour de nombreux Français, en particulier en cette période d'inflation. Le 18 août 2022, le gouvernement avait en effet fait un premier geste pour soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Si auparavant les titres restaurant pouvaient être utilisés en grande distribution à condition de servir au paiement de produits alimentaires immédiatement consommables (plats préparés, sandwiches, yaourts...), il devient désormais possible de payer tout type d'achat alimentaire avec. Une mesure reconduite pour l'année 2024.

Par ailleurs, en octobre 2022, la limite de paiement autorisée a été revue à la hausse pour permettre aux détenteurs de titres restaurant de dépenser 25 euros par jour au lieu de 19. Malgré ces mesures permettant d'une part de faciliter l'usage des tickets restaurant pour payer ses courses et d'autre part, de régler plus facilement son addition au restaurant sans avoir à utiliser un mode de paiement complémentaire, la réglementation des titres restaurant reste encore trop souvent restrictive pour leurs bénéficiaires. Nombre d'entre eux apprécieraient en effet de pouvoir dépenser des sommes plus importantes chaque jour, et il existe une solution à ce problème. Outre la hausse du plafond journalier, elle a aussi l'avantage de simplifier les opérations de paiement quand un complément avec la carte bancaire s'avère nécessaire.

Depuis le décret 2014-294 du 6 mars 2014, les titres restaurant auparavant uniquement délivrés sous format papier, peuvent être présentés sous la forme d'une carte à puce qui est parfois directement intégrée au téléphone via une application. L'astuce pour dépasser le plafond journalier des tickets restaurant concerne justement ces versions entièrement dématérialisées. Concrètement, elle consiste à lier son compte bancaire personnel à sa carte virtuelle de ticket restaurant sur l'application dédiée.

Voici la marche à suivre chez les principales sociétés émettrices de titres restaurant :

Endered : Une fois connecté à l'appli mobile Endered, il faut se rendre dans l'onglet "carte" pour ajouter les informations concernant sa carte bancaire.

: Une fois connecté à l'appli mobile Endered, il faut se rendre dans l'onglet "carte" pour ajouter les informations concernant sa carte bancaire. Sodexo : Dans l'appli Pass restaurant, il faut cliquer sur le visuel de la carte bancaire et cliquer sur l'onglet "complément de paiement". Il faut néanmoins posséder d'une carte à puce équipée du logo "Conecs" pour que cette méthode fonctionne.

: Dans l'appli Pass restaurant, il faut cliquer sur le visuel de la carte bancaire et cliquer sur l'onglet "complément de paiement". Il faut néanmoins posséder d'une carte à puce équipée du logo "Conecs" pour que cette méthode fonctionne. Swile : Chez Swile, il faut cliquer sur "option de dépassement de solde/relier votre carte bancaire" et enregistrer sa carte en cliquant sur "ajouter une carte bancaire".

Edenred permet de dépasser le plafond de 50 euros supplémentaires, mais dans la limite de 150 euros par mois. Pour Sodexo c'est 30 euros supplémentaires qui pourront être payés grâce à cette astuce, soit 55 euros en tout par jour ouvré. Quant à Swile, la société laisse le choix au client en autorisant un montant maximum compris entre 10 et 250 euros par transaction.

Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de suivre régulièrement son compte bancaire car les éventuels compléments nécessaires pour régler les dépenses seront automatiquement prélevés dessus.