10 fois ? 50 fois ? 150 fois ? A quel point le salaire des patrons du Cac 40 est-il supérieur à celui des Français ?

En cumulant les différentes formes de rémunérations, le package total moyen des dirigeants des sociétés du CAC 40 peut atteindre des sommes considérables.

Les inégalités de niveau de vie "n'explosent pas en France". C'est la conclusion de l'analyse de l'Observatoire des inégalités sur l'évolution de ce phénomène à travers les dernières décennies. Mais même si leur augmentation n'atteint pas des niveaux records, leur hausse, depuis la fin des années 90, est réelle.

D'après les données de l'Insee, en 2022, un salarié en équivalent temps plein dans le secteur privé perçoit en moyenne un salaire de 3 466 euros brut mensuel ; soit 41 592 euros par an. Durant cette même année, la moitié des salariés ont perçu moins de 2 091 euros nets par mois. "Ce salaire net médian est inférieur de 20,5 % au salaire moyen, ce qui traduit une plus forte concentration des salaires dans le bas de la distribution. Près de huit salariés sur dix ont un salaire net mensuel compris entre le Smic (1 269 euros, nets de contributions et de cotisations sociales, en début d'année, 1 329 euros en fin d'année) et 3 500 euros", est-il précisé dans le rapport.

Un autre indicateur de revenu intéressant est le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Son montant augmente en fonction du niveau de l'inflation et de l'indice des salaires de base des ouvriers et employés. Au 1er janvier 2024, il a été augmenté de 1,13%, pour atteindre 1 766,92 euros brut. Ainsi, annuellement, les 3,1 millions de personnes rémunérées au salaire minimum touchent 21 203 euros.

À l'inverse, en haut de l'échelle des plus hauts niveaux de rémunérations en France se trouvent notamment celles des dirigeants du CAC 40. D'après un rapport du cabinet People Base CBM, leur rémunération s'articule autour de quatre "blocs" : la rémunération fixe annuelle, variable annuelle, long terme et les autres avantages (retraite, voiture de fonction, etc.).

En cumulant ces différentes rémunérations, les PDG et DG gagnent en moyenne 6 515 108 euros par an. Soit 157 fois le montant moyen que touche un salarié du secteur privé, et 307 fois une personne rémunérée au Smic. Dit autrement, en théorie, il faudrait respectivement 157 et 307 années de travail afin qu'un salarié perçoive le même montant de rémunération qu'un dirigeant d'une société cotée au principal indice boursier parisien.

Un sujet d'ailleurs abordé dans le rapport du cabinet spécialisé dans les rémunérations. En effet, depuis de nombreuses années, People Base CBM explique calculer les ratios d'équité des entreprises cotées au CAC. Ce chiffre donne l'écart entre le salaire moyen de l'ensemble des salariés de la société au niveau mondial et la rémunération de son dirigeant. Ainsi, de 2006 à 2022, ce ratio est passé de 112 à 162. Concrètement, en 2022, en moyenne les patrons des grandes entreprises français ont gagné 162 fois plus que leurs salariés.

Enfin, toujours d'après le même rapport, plus des deux tiers dirigeants de ces sociétés peuvent bénéficier d'une clause "d'indemnité de départ". Si elle est activée, son montant moyen se chiffre à 4 614 192 euros.