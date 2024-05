Il gagnent 4 trimestres de retraite en ne travaillant que 2 mois dans l'année, voici comment ils font

On pense souvent à tort que pour valider un trimestre de retraite, il faut travailler 3 mois, mais la validation des trimestres de retraite dépend des revenus et cela a des conséquences...

On croit souvent à tort que pour valider un trimestre de retraite, il faut travailler trois mois. Or, les trimestres de retraite ne s'acquièrent pas en fonction d'un temps de travail effectué mais en fonction du montant de ses revenus. Ainsi, des personnes qui gagnent beaucoup plus que le SMIC peuvent valider des trimestres de retraite un peu plus rapidement, mais à certaines conditions…

En effet, pour valider un trimestre de retraite, il faut valider une rémunération équivalente à 150 fois le smic horaire. Le SMIC étant réévalué chaque année, en 2024, il faut avoir gagné l'équivalent de 1 747,50 euros bruts (contre 1 690,50 euros en 2023) dans une année pour valider un trimestre de retraite. Pour valider 4 trimestres, il faut donc avoir touché 6 990 euros bruts (1 747,50 x 4). La croyance très répandue selon laquelle il faut travailler une année complète pour obtenir 4 trimestres de retraite est donc fausse. Mais il y a d'autres conditions.

En revanche, deux règles permettent de limiter les inégalités entre les salariés. La première, c'est que même avec un salaire important, on ne peut pas valider plus de 4 trimestres de retraite par an. Néanmoins, une personne qui touche plus de 6 990 euros par an peut avoir l'avantage de valider des trimestres plus vite sur des années de travail incomplètes.

La deuxième règle, c'est que les cotisations retraites sont limitées au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 864 euros par mois en 2024) et qu'il faut avoir travaillé au moins 2 mois à hauteur du plafond pour valider 4 trimestres. Il n'est donc pas possible peu importe son salaire de valider 4 trimestres de retraite en travaillant un mois. En revanche, il est possible d'acquérir 4 trimestres en touchant 3 495 euros bruts par mois pendant deux mois de l'année (6 990 / 2 = 3 495) .

Globalement, à moins de multiplier les années incomplètes des travail, les personnes qui ont les revenus les plus confortables ne peuvent pas réellement profiter du système. Les personnes qui gagnent moins de 582,5 euros bruts par mois sont quant à elles lésées (6 990/12=582,5). Il peut s'agir de personnes qui travaillent à temps partiel ou qui vivent d'un travail saisonnier.

A noter que la validation de trimestres fonctionne différemment pour les travailleurs indépendants. Selon les informations fournies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la validation de leurs trimestres est basée sur le montant de leurs cotisations.

En effet, pour valider un trimestre, il sera nécessaire de verser 310 euros de cotisations, soit une augmentation de 10 euros comparé à l'année précédente. La validation de deux trimestres requerra quant à elle une cotisation de 620 euros, ce qui représente une hausse de 20 euros. De même, les indépendants souhaitant valider trois trimestres devront cotiser à hauteur de 931 euros, un montant en progression de 31 euros par rapport à 2023. Enfin, la validation de quatre trimestres nécessitera une cotisation de 1 241€ euros soit 41 euros de plus que l'année passée.