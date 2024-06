Etre à la retraite permet de se faire financer ses vacances, mais il faut s'adresser au bon endroit

Les caisses de retraite ne sont pas seulement chargées du versement des pensions, elles ont une vocation sociale et peuvent parfois accorder des aides pour partir en vacances...

En dehors des réductions parfois accordées aux seniors dans les transports, comme la carte Avantage Senior de la SNCF, les caisses de retraite proposent également des aides intéressantes pour limiter le coût des vacances en général. Ces aides peuvent prendre différentes formes selon les caisses.

L'un des dispositifs les plus connus est le programme "Seniors en Vacances", proposé par l'Assurance Retraite en partenariat avec l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV). Ce programme permet aux retraités de 60 ans et plus (55 ans en cas de handicap) de bénéficier de séjours à tarifs préférentiels, sans conditions de ressources. Il propose des séjours de 5 jours à 385 euros et des séjours de 8 jours à 461 euros à la mer, à la campagne ou encore à la montagne. Les revenus les plus modestes peuvent en plus bénéficier d'une aide financière de 168 à 202 euros selon la durée du séjour. A noter que cette aide dispositif n'est pas seulement attribuée au retraité, elle peut s'étendre à ces accompagnants (conjoint, proche aidant, (petit-enfant de moins de 18 ans).

D'autres caisses de retraite proposent également des aides pour les vacances. C'est le cas de la CNRACL, la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, qui propose une aide d'un montant maximum de 400 euros pour une personne seule et de 600 euros pour un couple, dans la limite des dépenses réellement engagées. Cette aide est attribuée sous conditions de ressources et les dépenses doivent avoir été réalisées depuis moins d'un an au jour de la réception de la demande par le Fonds d'action sociale.

L'Ircantec, dont dépendent les agents contractuels de l'Etat et des collectivités publiques, propose une aide sous conditions de ressources notamment, d'un nombre de points acquis et sous réserve d'avoir cotisé à cette caisse durant au moins 10 ans. Le montant octroyé n'est cependant pas précisé, mais les personnes éligibles doivent envoyer la facture acquittée liée à leur vacances (transport, hébergement...) pour en faire la demande.

Par ailleurs, il est conseillé aux retraités de se renseigner auprès de leur mairie ou de leur centre communal d'action sociale (CCAS) pour voir si d'autres aides complémentaires sont possibles. La Caisse nationale d'action sociale (CNAS) qui joue un rôle équivalent au CSE dans le secteur privé, propose quant à elle une prestation "Séjour Vacances Retraité". Elle peut être demandée une fois par an pour tout type de séjour : maison de vacances, gîte, camping, hôtel... L'aide fournie peut aller jusqu'à 80 euros par an et par bénéficiaire selon la tranche d'imposition.