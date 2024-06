Grâce à ce nouveau bon plan vous économiserez gros sur vos trajets en voiture

Le prix du carburant et les péages coûtent vite cher lorsque l'on prévoit de grands trajets en voiture, mais un business récent permet de réaliser de belles économies.

Partir en vacances ou en week-end en voiture peut vite coûter cher. Entre le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter et les péages autoroutiers de plus en plus onéreux, le budget transport pèse lourd dans le portefeuille des Français. Pourtant, il existe une solution encore méconnue qui permet de faire de sérieuses économies sur ses trajets en voiture, sans pour autant transiger sur son confort ou sa liberté de mouvement.

Bien sûr, le covoiturage connaît un succès grandissant ces dernières années. Partager les frais d'essence et d'autoroute avec des passagers permet de réduire considérablement le coût d'un trajet. Mais cette pratique ne séduit pas tout le monde. Les moins sociables ou ceux qui apprécient leur tranquillité au volant peuvent être rebutés à l'idée de passer plusieurs heures en compagnie d'inconnus. Sans compter les imprévus : détours ou arrêts demandés par les passagers, annulations de dernière minute... Heureusement, il existe une alternative au covoiturage classique, tout aussi économique mais beaucoup plus flexible notamment au niveau des dates.

Cette solution, c'est le covoiturage de colis. Le principe est simple : au lieu de partager son véhicule avec des passagers, on propose de transporter leurs affaires, moyennant une participation aux frais. Concrètement, les personnes qui souhaitent envoyer un colis d'un point A à un point B se mettent en relation avec des conducteurs qui effectuent ce même trajet et ont de la place dans leur coffre. L'expéditeur y gagne une livraison rapide et peu coûteuse tandis que le "co-transporteur" amortit son voyage.

Cocolis, Bring4You, WayToMe comptent parmi les plateformes les plus actives dans ce domaine en plein essor. Sur Cocolis par exemple, transporter un petit meuble de Paris à Bayonne rapporte 45 euros au conducteur, soit 33% d'économies sur le coût total du trajet évalué à 133 euros par Mappy. Livrer un fauteuil de bureau de Colmar à Paris pour 77 euros permet même de pousser l'économie jusqu'à 80% du trajet. Le site précise à ce sujet qu'en moyenne, les utilisateurs de ces plateformes économisent 60 euros par trajet.

D'ailleurs, sur cette plateforme, il est possible de lancer une recherche en filtrant les annonces par zone géographique, par minimum de prix et par format de colis selon la place dont on dispose pour plus de praticité. Si l'annonce correspond parfaitement à ce qu'il cherche, le transporteur peut simplement se proposer, mais il peut également cliquer sur "discuter" si certaines modalités ne lui conviennent pas. Enfin, si le covoiturage de colis est surtout prisé pour les trajets en voiture, il peut parfois s'adapter aux voyages en train pour les petits objets.