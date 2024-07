Cette simple déclaration en ligne permet d'augmenter sa retraite de 5% à 64 ans

Des millions de Français peuvent augmenter leur pension de retraite jusqu'à 5% sur une durée limitée pour compenser le report de l'âge légal à 64 ans. Explications.

Parmi les changements majeurs apportés par la réforme des retraites, il y a le report de l'âge légal à 64 ans. Le texte a également engendré la création d'un dispositif permettant à des millions de Français d'augmenter leur pension de retraite afin de compenser ce report.

Des trimestres assimilés ou "gratuits" permettent déjà d'accroître la durée d'assurance retraite sans avoir à travailler. Ils peuvent être attribués pour diverses raisons liées à la vie professionnelle et familiale : service militaire, sport de haut niveau, périodes de chômage, congé maternité... Ces trimestres assimilés aident les assurés à atteindre plus facilement le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein.

Pour les parents, plusieurs types de trimestres assimilés existent. Il est possible de valider 4 trimestres pour chaque enfant au titre de la maternité ou de l'adoption, 4 trimestres supplémentaires pour l'éducation de l'enfant dans les 4 premières années suivant la naissance ou l'adoption, et, en cas de congé parental, un nombre de trimestres égal à la durée de ce dernier. Un parent d'enfant invalide peut quant à lui valider un trimestre assimilé par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres au maximum.

Si ces trimestres assimilés liés aux enfants permettent aux parents de partir plus tôt à la retraite en compensant les interruptions de carrière, ils ne permettent pas d'augmenter le montant de leur pension. Toutefois, avec la réforme des retraites et le décalage de l'âge légal à 64 ans, le gouvernement a instauré une "surcote parentale" pour, en quelque sorte, apporter une compensation financière aux parents qui sont obligés de travailler plus longtemps.

Concrètement, les assurés bénéficiant d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance lié aux enfants pourront bénéficier d'une surcote de leur pension de 1,25% par trimestre travaillé au-delà de leurs 63 ans, dans la limite de 4 trimestres, soit pendant un an au maximum. Cela représente donc jusqu'à 5% de bonus pour une année travaillée supplémentaire jusqu'à 64 ans. Pour y avoir droit, il faut aussi avoir atteint la durée d'assurance requise pour le taux plein.

Cette mesure concerne aussi bien les salariés du privé que du public. Il est donc important de déclarer ses enfants, même lorsque l'on a suffisamment cotisé pour atteindre le taux plein. Il est désormais possible de le faire en ligne sur le site de l'Assurance retraite.

En plus de la surcote parentale, la réforme prévoit que les indemnités journalières de congé maternité perçues avant 2012 soient désormais prises en compte dans le calcul de la pension au même titre que les salaires. Cela permet d'améliorer les droits à la retraite des femmes en valorisant mieux les périodes de congé maternité. Ces mesures visent à mieux reconnaître les carrières hachées des parents et à atténuer les effets du report de l'âge légal.