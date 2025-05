C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France : 3000 euros par mois en moyenne

Ce métier ne nécessite pas le bac et embauche massivement.

La plateforme d'emploi Indeed a dévoilé la liste des métiers accessibles sans diplôme les plus rémunérateurs en France. Téléconseiller, chauffeur-routier ou encore convoyeur de fonds figurent dans ce classement, mais parmi ces professions, l'une sort du lot grâce à des revenus nettement supérieurs aux autres.

C'est un métier que tout le monde connaît : le plombier se démarque avec son salaire moyen de 2988 euros bruts par mois, d'après les dernières données d'Indeed, mises à jour en avril 2025. Un chiffre qui regroupe à la fois les plombiers salariés et indépendants, car c'est un métier qui a énormément de facettes.

Le plombier intervient tant chez les particuliers qu'en milieu industriel. Il peut travailler sur des chantiers pour l'installation des équipements sanitaires, mais aussi en cas de panne ou de fuite. Le plombier est parfois chauffagiste ou installateur thermique, s'occupant alors de l'installation et de la maintenance de chaudières ou de chauffe-eaux.

La rémunération d'un plombier varie considérablement selon son statut et son expérience. D'après les données de l'Insee, le revenu moyen des plombiers indépendants (hors micro-entrepreneurs) s'établit à 2 770 euros par mois en 2017. Batiactu précise que le salaire d'un plombier débutant est d'environ 2 000 euros bruts par mois, prime comprise.

Cette rémunération attractive s'explique par la forte demande et la pénurie de professionnels qualifiés. Entre la rénovation de la plomberie des bâtiments anciens et l'installation dans les nouvelles constructions, les chantiers ne manquent pas, estiment les Chambres des Métiers et de l'Artisanat (CMA). Les candidats dotés d'une double formation, comme plombier-chauffagiste ou plombier-zingueur, sont particulièrement recherchés. De plus, les indépendants peuvent facturer des tarifs élevés, notamment pour les interventions d'urgence.

"Faire des études secondaires n'est pas une obligation pour devenir plombier", précise Indeed. Il est même possible de se lancer dans le métier sans diplôme en intégrant une entreprise. Sur France Travail, des employeurs proposent des offres pour les salariés non qualifiés. En revanche, pour créer son entreprise dans le secteur il faut justifier de trois ans d'expérience ou avoir fait une formation officielle. Ces formations peuvent être suivies en apprentissage, voire en procédure accélérée permettant de vite acquérir une expérience professionnelle.

Le secteur de la plomberie recrute massivement. Les CMA indiquent que près de 7 000 postes sont à pourvoir dans ce domaine. France Travail va plus loin en affichant environ 10 000 offres d'emploi de plombier sur son site. Cette tendance se confirme à l'échelle locale, comme en témoigne une émission de France Bleu qui faisait l'écho d'une vague d'embauche en Provence. Même la ville de Paris recrute régulièrement des plombiers sans condition de diplôme, avec une rémunération brute mensuelle de l'ordre de 2080 euros en début de carrière.