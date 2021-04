Déconfinement : le gouvernement commence à mettre le holà

[DECONFINEMENT] Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est exprimé à plusieurs reprises ces derniers jours dans les médias. Et les éléments de langage qu'il a relayés ont de quoi calmer les ardeurs.

Tout semblait pourtant bien parti quand, mercredi dernier, à l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, confirmait que le calendrier avancé quelques semaines plus tôt par le chef de l'Etat en personne serait bel et bien tenu. Autrement dit, qu'on s'acheminait vers une levée des restrictions de déplacement à compter du lundi 3 mai 2021 et vers une réouverture progressive du pays à compter de la mi-mai.

"Il n'y aura pas de grand-soir des réouvertures"

Le lendemain de cette prise de parole, en conférence de presse, le Premier ministre Jean Castex en remettait une couche : "A partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses". La liste des activités concernées par une réouverture imminente "n'est pas définitivement fixée", s'était toutefois empressé de faire savoir le chef du gouvernement. "Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant territorialisées, qui évolueront au fil des étapes", avait-t-il ajouté. Et de promettre : "Nous aurons l'occasion de donner les orientations et précisions nécessaires dans les prochains jours".

Emmanuel Macron sera de retour "prochainement devant les Français" pour détailler le calendrier

Depuis cette conférence de presse ce jeudi 22 avril, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé plusieurs fois dans les médias sur les modalités de déconfinement. "Ca va se faire progressivement (...), à la mi-mai on pourra commencer à rouvrir un certain nombre de lieux, certaines terrasses et certains lieux de culture (...)", a-t-il mis en garde ce dimanche 25 avril dans Questions politiques sur France Inter. "Le déconfinement se fera "très progressivement" d'ici à l'été, a-t-il insisté ce lundi 26 avril sur LCI. "On ne va pas tout rouvrir d'un coup, ça ne serait pas responsable ", a-t-il justifié, pointant du doigt nos voisins européens. "On a vu certains pays autour de nous, comme l'Allemagne, l'Italie, qui ont ouvert beaucoup de lieux d'un coup et ont dû malheureusement les refermer quelques jours ou quelques semaines plus tard".

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Il n'y aura pas de grand soir des réouvertures", donc, comme Gabriel Attal le dit lui-même. La bride s'apprête donc à se desserrer, mais juste un peu, à l'heure où plusieurs variants du Covid-19 sévissent dans le monde et menacent un nouvel équilibre qui n'en est qu'au début de sa construction, avec la progression de la vaccination. Le président de la République sera de retour "prochainement devant les Français" dans une nouvelle allocution télévisée, a annoncé Gabriel Attal ce lundi, toujours sur LCI, pour "donner les étapes du calendrier de réouverture" des lieux concernés. Alors attendons la suite.