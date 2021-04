Déconfinement : terrasses, musées... Ce qu'a prévu E. Macron

[DECONFINEMENT] Les terrasses et les musées, c'est-à-dire "des lieux où l'on ne prend pas de risque", seront concernés par la première phase de déconfinement, a fait savoir le président de jeudi 15 avril.

Pas d'annonces via une allocution télévisée solennelle, mais des indications sur le calendrier de réouverture des lieux fermés en raison du Covid données lors d'une visioconférence qui s'est tenue ce jeudi 15 avril avec une quinzaine d'élus locaux. D'après des maires présents et dont les propos sont rapportés par plusieurs médias, dont nos confères de FranceInfo, Emmanuel Macron a évoqué une première phase pendant laquelle les terrasses et les musées, c'est-à-dire "des lieux où l'on ne prend pas de risque", pourraient rouvrir. Sans toutefois donner de date précise.

La réouverture des salles de restaurant n'interviendrait que dans un deuxième temps

Pour rappel, le président avait indiqué dans son dernier discours au 20 heures le 31 mars dernier qu'il serait possible d'envisager une "réouverture progressive du pays" à partir de la mi-mai. Dès la mi-mai, des lieux de culture pourront rouvrir avec des règles strictes de même que les terrasses, sous condition, s'était alors avancé le président.

"Dès la première phase de réouverture, la culture sera là", a-t-il confirmé ce jeudi. La réouverture des salles de restaurant n'interviendrait quant à elle que dans un deuxième temps. "Si au bout de deux ou trois semaines ça se passe bien, on pourra passer à la phase 2 et ainsi de suite", a-t-il ajouté. Suivant cette ébauche de calendrier, la deuxième phase du déconfinement pourrait donc s'ouvrir fin mai / début juin et la troisième phase fin juin / début juillet.

La deuxième phase du déconfinement pourrait s'ouvrir fin mai / début juin

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Des réouvertures qui pourraient être territorialisées en fonction de l'évolution de la situation épidémique dans les régions, a laissé entendre le chef de l'Etat, comme l'ont rapporté des participants à cette réunion. "Un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'évènementiel ainsi que les cafés et restaurants sera bâti entre la mi-mai et le début de l'été", avait assuré le président de la République aux Français le 31 mars dernier. Si le calendrier précis de réouverture des lieux fermés administrativement n'a donc pas été dévoilé lors de cette visioconférence, Emmanuel Macron a revanche confirmé que les établissements scolaires rouvriraient aux dates qu'il avait indiquées lors de sa dernière allocution télévisée : à savoir le 26 avril pour les écoles et le 3 mai pour les collèges et lycées.