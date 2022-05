"Masque : supprimé dans les transports, où faut-il le porter ?"

MASQUE TRANSPORT. Depuis lundi, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun.

[Mise à jour du mercredi 18 mai 2022 à 07h55] Pour vous rendre au travail, accompagner vos enfants à l'école... Vous n'êtes désormais plus tenus de porter le masque dans les transports en commun. L'obligation est levée depuis lundi. Cette mesure concerne tous les transports en commun : train, bus, avion, métro, taxis. Le port du masque reste toutefois recommandé. En France, le pass sanitaire et le port du masque demeurent obligatoires dans les hôpitaux et les Ehpad. "Il y a trop de personnes fragiles, nous ne voulons pas prendre de risque", a martelé Olivier Véran, mercredi dernier. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos depuis le 14 mars 2022.

Le masque est-il toujours obligatoire dans les transports ?

Le pass vaccinal n'est plus obligatoire pour prendre les transports en commun interrégionaux. Malgré la suspension du pass vaccinal dans les transports interrégionaux comme le TGV ou l'avion, le port du masque reste obligatoire dans tous les transports en commun. Cette obligatoire sera toutefois levée à compter du lundi 16 mai 2022. Vous ne serez donc plus tenu de porter le masque à cette date dans ces transports :

Bus et cars

Métros et trams

RER et TER

TGV et lignes interrégionales

Avions

Établissements de santé : le masque est-il encore obligatoire ?

Le port du masque reste obligatoire pour se rendre dans les établissements de santé comme les maisons de retraite, les hôpitaux et les établissements accueillant des personnes handicapées. Il sera également nécessaire de présenter un pass sanitaire valide : celui-ci remplace le pass vaccinal qui était exigé depuis le 24 janvier 2022.