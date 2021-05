"Justificatif de déplacement scolaire : téléchargez le document"

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE

En application de l'article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Je soussigné(e),



Nom et prénom des parents, ou responsable de l'enfant dument identifié :



certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu d'accueil de l'enfant :



Nom :



Prénom :



Date de naissance :



Moyen de déplacement :



Nom adresse et cachet l'établissement d'accueil de l'enfant :



Fait à :



Le :