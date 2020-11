Macron : commerces, déplacements, Noël, déconfinement... Toutes les annonces

[ANNONCE MACRON] Le président a pris la parole ce mardi 24 novembre à 20 heures. Parmi les principales annonces : la réouverture de tous les commerces dès le 28 novembre et la fin de la limitation d'un kilomètre et une heure.

Retrouvez tous les détails et davantage d'annonces et recommandations du président de la République dans la retranscription de l'allocution ci-dessous.

20:51 - Le président encourage le port du masque à l'intérieur des habitations Au cours de son allocution télévisée et alors que les rassemblements privés seront autorisés pour les fêtes de fin d'année, Emmanuel Macron a recommandé aux Français de porter le masque en intérieur avec des personnes qui ne sont pas du même foyer.

20:29 - De nouvelles aides pour les bars, restaurants et autres établissements qui restent fermés Les restaurants, bars, salles de sport, discothèques et tous les établissements qui restent fermés administrativement se verront verser 20% de leur chiffre d'affaires 2019 si cette option leur est plus avantageuse que les 10 000 euros du fonds de solidarité, a annoncé le président de la République dans son discours.

20:25 - Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire "Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire", assure le président de la République. Emmanuel Macron a donné des détails sur la date à laquelle les vaccins seront disponibles en France, assurant que les premiers vaccins seraient administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Fin décembre / début janvier les personnes les plus fragiles, donc les plus âgées, pourront être vaccinées, annonce le chef de l'Etat, avant la seconde génération de vaccins, qui arrivera au printemps.

20:24 - Un point sanitaire tous les 15 jours Tous les 15 jours nous ferons le point pour savoir si nous pouvons mettre en place de nouvelles mesures d'allègement, annonce le président de la République, ou à l'inverse revenir en arrière. "Nous devons tout faire pour éviter une troisième vague, un troisième confinement", lance Emmanuel Macron.

20:20 - La phase 3 du déconfinement prévue pour le 20 janvier Ce n'est qu'au 20 janvier que nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année, explique le président de la République pour justifier le choix de la date de la 3e phase de déconfinement. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour, les salles de sport et restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées pourront alors être pleinement rouverts avec la totalité des présents. 15 jours plus tard, ce sera au tour des universités de pouvoir accueillir à nouveau tous les élèves.

20:18 - Un couvre-feu national à 21 heures à partir du 15 décembre Un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin sera instauré à compter du 15 décembre 2020, annonce le président de la République. Il sera toutefois possible de circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre mais les rassemblements sur la voie ne seront pas tolérés. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment, recommande le président.

20:15 - Pas de vacances de Noël au ski Le sort des stations de sport d'hiver n'est pas encore réglé. Une concertation avec les élus locaux et les professionnels est en cours. Les décisions seront finalisées prochainement, a expliqué Emmanuel Macron. Toutefois, il est difficile "d'envisager une réouverture pour les fêtes". Ce sera donc plutôt "courant janvier, dans de bonnes conditions". Une coordination européenne est organisée sur ce point, précise le président.

20:13 - Une 2e étape de déconfinement au 15 décembre A compter du 15 décembre, annonce le président de la République, il sera possible de se déplacer sans autorisation y compris entre régions pour passer Noël en famille. "Il ne s'agira pas de vacances comme les autres", prévient Emmanuel Macron. Les salles de cinéma, les théâtres et musées pourront reprendre leur activité à compter de cette date dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé. Un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée, précise le chef de l'Etat. Les parcs d'attraction et d'exposition resteront fermés. Les bars, restaurants et discothèques ne pourront rouvrir leurs portes à compter du 15 décembre.

20:09 - Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin Le confinement et le système de l'attestation resteront en vigueur. Il faudra continuer à rester chez soi, télétravailler lorsque c'est possible, et renoncer aux déplacements familiaux non nécessaires. Mais les déplacements pour motif de promenade seront désormais permis dans un rayon de 20 kilomètres et pour 3 heures. Les activités scolaires de plein air seront de nouveau autorisées. Pour les cultes, les rassemblements jusqu'à 30 personnes seront autorisés. Tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile jusqu'à 21 heures au plus tard pourront reprendre dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Les bibliothèques et archives pourront également rouvrir.

20:01 - "Le pic de la seconde vague de l'épidémie est passée" "Le nombre de cas positifs journaliers positifs au Covid-19 a fortement reculé. Il était supérieur à 60 000, il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne", a rappelé le président au début de son allocution. "Nous redoutions des chiffres bien pires encore et nous les avons évités. L'esprit civique dont vous avez fait preuve a été efficace."

19:24 - L'objectif de passage sous la barre des 5 000 nouvelles contaminations atteint A quelle sauce allons-nous être déconfinés ? Le président de la République nous le dira lors de son allocution prévue ce soir à 20 heures. Lors de sa prise de parole du 14 octobre dernier, au cours de laquelle il avait annoncé la mise en place du couvre-feu, Emmanuel Macron avait fixé comme objectif le passage sous la barre des 5 000 nouvelles contaminations quotidiennes. Qu'en est-il aujourd'hui ? Depuis plusieurs jours, ce chiffre est en baisse. Lundi 23 novembre, il est même tombé sous la barre des 5 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, avec 4 452 nouvelles contaminations. La prudence reste toutefois de mise, les chiffres du lundi reflétant la journée du dimanche au cours de laquelle moins de tests sont effectués qu'un jour de semaine.

19:10 - Vers le versement d'une compensation financière pour inciter les malades à s'isoler ? C'est en tout cas ce qu'a suggéré l'association France Assos Santé. Cette dernière a en effet publié ce mercredi une tribune dans "Le Parisien" appelant Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer ce soir à 20 heures, à allouer "une compensation matérielle" aux malades devant s'isoler, afin d'éviter un nouveau confinement. Selon Claude Rambaud, la vice-présidente, "il faut une compensation pour les gens qui, matériellement, ne peuvent supporter" financièrement "cette semaine d'isolement" en cas de contagion au Covid-19.

18:58 - La vaccination obligatoire pour prendre l'avion ? Faudra-t-il présenter un certificat de vaccination pour prendre l'avion ? Nous n'en sommes pas encore là, mais certaines compagnies aériennes y réfléchissent déjà. C'est le cas de l'Australienne Qantas, par exemple, qui exigera un vaccin pour les passagers des vols internationaux dès que celui-ci sera disponible pour le public. C'est ce qu'a annoncé son PDG Alan Joyce, qui estime que cette obligation deviendra monnaie courante dans le secteur. Avant de savoir si oui ou non un vaccin sera obligatoire pour prendre l'avion, attendons déjà de connaître les restrictions de déplacement qui perdureront dans les prochaines semaines, et que le président de la République devrait détailler dans son discours prévu ce soir à 20 heures.

18:44 - Une attestation, même après le 1er décembre Ce soir à 20 heures, le président de la République devrait annoncer la nature et le calendrier des premières mesures d'allègement du dispositif de confinement mis en place fin octobre en France. Parmi ces mesures pourrait figurer la fin de la limite du kilomètre autour de son domicile pour effectuer des promenades quotidiennes d'une heure, sortir son chien ou faire son footing. Cela ne signifie pas la fin de l'attestation de déplacement. En tout cas, le Premier ministre Jean Castex a affirmé en séance de questions / réponses à l'issue d'une conférence de presse le 12 novembre dernier qu'une attestation serait toujours nécessaire à compter du 1er décembre pour se déplacer. S'agira-t-il de l'attestation de déplacement dérogatoire ? D'un autre document ? Pour rappel, après le premier confinement instauré au printemps dernier, un nouveau document avait vu le jour : une attestation 100 kilomètres, nécessaire jusqu'au 2 juin 2020 pour parcourir plus de 100 kilomètres hors de son département de résidence.