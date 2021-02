Ils ont fui Paris pour la province : leurs conseils

Pour améliorer leur qualité de vie, de nombreux Parisiens déménagent en région. Un exode accéléré par la crise sanitaire de la Covid-19, qui favorise le télétravail. Témoignages de six aventuriers qui ont fait le grand saut.

Lassés d'être pressés, d'aller vite, très vite, du dodo au boulot en métro, de nombreux Parisiens s'expatrient en région. Paris intra-muros a perdu 59 000 âmes entre 2011 et 2016, date à laquelle les habitants de la capitale n'étaient plus que 2,19 millions, selon des chiffres de l'Insee publiés en 2019. Le JDN a rencontré six personnes originaires d'Ile-de-France qui ont sauté le pas. Ne pas imposer ses méthodes de travail à ses nouveaux collègues, se renseigner sur les aides à la mobilité, attendre d'avoir trouvé la perle rare pour acheter… Elles racontent, dans le diaporama ci-dessous, les principales erreurs qu'elles ont commises au moment de leur déménagement et donnent des conseils à ceux, de plus en plus nombreux, qui souhaiteraient se jeter à l'eau.

Ne pas se précipiter pour acheter un logement Voir les photos Avant d'acheter un logement, mieux vaut passer par la case location, le temps de comprendre comment fonctionne sa nouvelle région. © Vadim Guzhva_123RF

Car cet exode urbain a été accéléré par la crise sanitaire. Elle a permis à de nombreux titis parisiens de prendre du recul, de réfléchir à leurs envies et, pour les plus chanceux, d'aller expérimenter pendant quelques semaines la vie dans une ville de province ou à la campagne pendant les confinements. Suite à l'annonce de ces premières mesures de restrictions drastiques le 16 mars 2020, 11% des habitants de la mégapole sont partis se mettre au vert selon l'Insee.

Autre facteur facilitant la mobilité : la Covid 19-a poussé les entreprises à adopter le télétravail. Certains candidats à la vie en région n'ont donc plus besoin de trouver un nouveau poste avant de quitter Paris. En septembre 2020, hors période de confinement donc, 14% des actifs tricolores télétravaillaient régulièrement. Un chiffre qui monte à 41% en Ile-de-France, selon un sondage Odoxa.