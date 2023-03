Jour de grève 2023 : quelles perturbations ce vendredi 10 mars ?

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit vendredi 10 mars. La RATP et la SNCF prévoient des trafics toujours perturbés. On fait le point.

Les trafics aériens et ferroviaires resteront perturbés ce vendredi 10 mars, alors que le mouvement de grève contre la réforme des retraites continue pour une quatrième journée consécutive. Si la RATP prévoit une "nette amélioration" sur son réseau, les conditions seront toujours fortement dégradées sur les lignes SNCF et dans les airs.

Sur le réseau RATP, un trafic "en nette amélioration" vendredi 10 mars

Le trafic sera "en nette amélioration" dans les transports parisiens vendredi 10 mars, a indiqué la RATP. Seul le fonctionnement du RER B sera perturbé. Les lignes 5, 8, 10, 13 et le RER A fonctionneront quasi normalement. Les conditions de transport sur le reste du réseau ne seront pas touchées. "Le trafic pour la journée du samedi 11 mars devrait être quasi équivalente à la journée du vendredi", prévoit par ailleurs la RATP.

La circulation des lignes Transilien "fortement perturbée" vendredi 10 mars

"La circulation des trains restera fortement perturbée vendredi 10 mars sur les lignes du Transilien", a annoncé le réseau, qui appelle toujours ses utilisateurs à reporter leurs déplacements et favoriser le télétravail. Le RER D et la ligne R restent les plus affectés, avec seulement 1 train sur 5 en moyenne (3 trains sur 5 en heures de pointe sur la ligne R). "Le trafic restera également perturbé ce week-end", avertit le réseau Transilien.

Sur le réseau SNCF, le trafic "restera fortement perturbé" vendredi 10 mars

"Vendredi 10 mars, le trafic restera fortement perturbé sur l'ensemble de nos lignes", a indiqué la SNCF en fin de journée ce jeudi 9 mars. Sur le réseau TGV Inoui et Ouigo, 1 train sur 2 circulera en moyenne. Sur les lignes Intercités, 1 train sur 4 en moyenne. Quant aux TER, 2 trains sur 5 circuleront en moyenne vendredi 10 mars.

"Si vous êtes concerné par l'annulation de votre voyage en TGV ou Intercités vous serez contacté par mail ou SMS afin d'échanger votre billet pour un autre train ou l'annuler sans frais (à demander avant départ du train). Si votre train circule, vous aurez la même possibilité", a par ailleurs précisé la SNCF sur son compte Twitter.

Des perturbations aussi dans les airs vendredi 10 mars

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit également dans les airs. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) prévoit que "le trafic aérien sera perturbé au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-CDG, Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse (...) jusqu'au samedi 11 mars à 6 heures du matin". Un trafic qui devrait s'améliorer ce week-end, d'après l'administration qui table sur des perturbations samedi 11 mars au départ et à l'arrivée des seuls aéroports de Paris-Orly, Bordeaux, Nantes, Marseille et Toulouse, et dimanche 12 mars seulement des aéroports de Paris-Orly, Marseille et Toulouse.

Ce qu'on sait des prochains jours de grève

Le samedi 11 mars

L'intersyndicale a annoncé, mardi 7 mars dans la soirée, deux nouvelles journées de mobilisation, dont le samedi 11 mars. Les prévisions de perturbations de la SNCF et de la RATP concernant cette journée seront connues vendredi dans l'après-midi.

Le mercredi 15 mars

L'autre nouvelle journée de mobilisation annoncée par l'intersyndicale est le mercredi 15 mars, jour où la commission mixte paritaire se saisira du texte de la réforme des retraites.

La grève dans les écoles

La FSU, premier syndicat de l'enseignement, prend part au mouvement social national interprofessionnel contre la réforme des retraites.

A noter que les établissements du premier degré (écoles maternelle et élémentaire), qu'ils soient publics ou privés sous contrat, sont tenus d'assurer un service minimum d'accueil pour tous leurs élèves. Les crèches, les collèges et les lycées ne sont en revanche pas soumis à cette obligation.